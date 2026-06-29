Más de medio centenar de vecinos pasarán la noche en Viso del Marqués por el incendio declarado en Calzada

Incendio en Calzada de Calatrava - INFOCAM

CIUDAD REAL 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Viso del Marqués, Fatima Victoria Ginés, ha señalado que los vecinos desalojados de la pedanía ciudadrealeña de Huertezuelas pasarán la noche en el pabellón polideportivo de la localidad, tras el incendio declarado en Calzada de Calatrava y que se encuentra en Nivel 2.

"Ya han empezado a llegar algunos vecinos. Se espera que entre 50 y 60 vecinos pasen la noche en el pabellón", ha manifestado la regidora en declaraciones a Europa Press.

La medida, según ha señalado la alcaldesa, se ha hecho por prevención, ante la posibilidad "de que el fuego no se pudiera controlar y avanzara hacia las viviendas".

COLCHONES, COMIDA Y AGUA

Por su lado, la delegada Provincial de Hacienda en la provincia de Ciudad Real, Inmaculada Jiménez, también ha confirmado que ya ha llegado gente al pabellón y se han llevado colchones, comida y agua.

Desde el 112 se ha preavisado a Cruz Roja para que se pueda realizar el suministro necesario y para que ejerzan su labor.

La delegada provincial ha señalado que hay que esperar a ver como evoluciona el incendio, y "afortunadamente no hay que lamentar daños personales".