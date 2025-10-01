Mauricio Fernández o Toni Isbert, entre las 14 Medallas al Mérito Cultural que se entregarán en Casas Ibáñez el día 10

ALBACETE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Medallas al Mérito Cultural que otorga cada año el Gobierno regional se entregarán el próximo 10 de octubre en el municipio albaceteño de Casas Ibáñez, reconociendo a figuras como Toni Isbert, a título póstumo, el coleccionista Mauricio Fernández, por su rehabilitación del Palacio de los Marqueses de Torremejía en Almagro, el bailarín Ismael Olivas o el artista plástico José Luis Serzo.

Tal y como ha adelantado en rueda de prensa la consejera portavoz, Esther Padilla, serán un total de 14 medallas al Mérito Cultural y dos menciones especiales.

Esther Padilla ha reivindicado la cultura hecha en Castilla-La Mancha y por eso, ha asegurado, con estos galardones "pretendemos reconocer la buena labor, el trabajo, la trayectoria de artistas regionales en áreas tan dispares como las artes plásticas, el teatro, la danza, el cine, el mecenazgo o la música". Patrimonio cultural, ha insistido, "que, de alguna manera, compartimos con toda la ciudadanía y que desde el Gobierno regional apoyamos a sus creadores y además ayudamos a difundir y a promocionar", ha informado la Junta en nota de prensa.

La consejera Portavoz ha detallado que entre los premiados se entregarán dos menciones especiales, una al desaparecido recientemente Toni Isbert, "actor español de extensa y destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, vinculado a Tarazona, donde reposan sus restos". Se le concede esta mención especial, ha insistido la portavoz, "por su contribución al arte dramático, por ser embajador cultural de Castilla-La Mancha y su constante defensa del patrimonio escénico español".

La segunda mención será para el proyecto de Rehabilitación del Palacio de los Marqueses de Torremejía, en Almagro, llevada a cabo por el coleccionista mexicano Mauricio Fernández Garza. La consejera ha recordado cómo después de conocer que tenía entre sus propiedades un artesonado mudéjar del siglo XVI de la Iglesia del Rosario de Almagro, decidió adquirir este palacio y recuperarlo para disfrute de todos. "Con su rehabilitación ha permitido recuperar un patio renacentista, además de un conjunto de salas con pinturas murales del siglo XIX, entre las que hay una sobre papel de arroz con escenas cotidianas de la dinastía china Qing", ha señalado.

La consejera ha adelantado que la Medalla a la Cultura Joven para Menores de 35 años será para Ismael Olivas, "un bailarín, profesional, coreógrafo y creador artístico nacido en Albacete, donde empezó su formación en el Conservatorio de su ciudad para seguirla en ciudades como Londres y Washington". Además, ha recordado, "su imaginación le ha llevado a crear su propia compañía musical, 'Tuercas y Tornillos'".

El Ayuntamiento de Saelices de la Sal, en Guadalajara, recibirá la Medalla al Mérito Cultural en Rehabilitación y Difusión del Patrimonio Material, "por la recuperación de sus magníficas salinas de San Juan". Un proyecto que, ha recordado Padilla, "una vez rehabilitado, en el año 2011, puso en marcha la explotación artesanal de dichas salinas, hasta nuestros días".

ALFOMBRAS DE SERRÍN

En cuanto a la Medalla al Mérito Cultural en Conservación y Difusión del Patrimonio Inmaterial, la portavoz del Ejecutivo ha anunciado que será para la Asociación Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra, "por trabajar por y para la mejora, consecución y promoción" de unas alfombras que el Ejecutivo regional ha incluido en la propuesta conjunta del Gobierno de España para la declaración de Patrimonio de la Humanidad a las alfombras y arreglos florales ceremoniales.

El Instituto de Estudios Manchegos de Ciudad Real será reconocido con la Medalla al Mérito Cultural en Investigación del Patrimonio Cultural, y es que, como ha recordado Esther Padilla, "esta asociación, creada en 1947, trabaja desde entonces en promover la investigación y el estudio de materias científicas y culturales relativas a Castilla-La Mancha".

El albaceteño José Luis Serzo será distinguido con la Medalla al Mérito Cultural en Artes Plásticas, un creador que, en palabras de la consejera, "es ya una figura singular en el panorama artístico español, con reconocimientos dentro y fuera de nuestro país, al integrar en sus obras pintura, narrativa, fotografía o dibujo".

La Medalla al Mérito Cultural en Arte Digital irá a parar al espectáculo 'Lumina Catedral de Toledo', una experiencia cultural nocturna única en el mundo, que fusiona patrimonio con la tecnología más novedosa y de vanguardia. En palabras de la portavoz, "un viaje para los sentidos que nos acerca a la historia y a la riqueza de la Catedral Primada".

La Asociación Cultural 'Veleta Roja' será reconocida con la Medalla al Mérito Cultural en las Artes Escénicas. "Una asociación que nació en Ciudad Real para crear proyectos escénicos, discográficos y editoriales de elevada envergadura artística en los ámbitos de la creación, la educación y la solidaridad", ha enfatizado Padilla.

La Medalla al Mérito Cultural en Cine ha recaído en esta edición en los Premios Pávez de Talavera de la Reina, "un certamen que nació como una apuesta diferente y única para hacer cine en la Ciudad de la Cerámica y que ya es todo un referente nacional", ha destacado la portavoz del Gobierno.

En esta edición, también será galardonada con la Medalla al Mérito Cultural en Música la Asociación Musical Moteña, de Mota del Cuervo. Para la responsable autonómica, "un merecido reconocimiento por el fomento de la cultura musical de la región, además de por su Certamen de Bandas de Música 'Villa Cervantina'".

En la categoría de Medalla al Mérito Cultural en la Creación Literaria y la Edición, el galardón ha recaído en Aache Ediciones, "una editorial especializada en publicaciones sobre el patrimonio y la cultura de Guadalajara, con más de 700 títulos y 300 autores en su catálogo", ha valorado la portavoz.

La Biblioteca de Ugena, en Toledo, se ha llevado la Medalla al Mérito Cultural en el Fomento de la Lectura, un espacio que, en palabras de Esther Padilla, "abre cada día sus puertas como espacio dedicado a la promoción de la lectura, el conocimiento y la cultura, al tiempo que es punto de encuentro para compartir experiencias, descubrir nuevos horizontes y fortalecer los lazos sociales".

Esther Padilla ha destacado que la Medalla al Mérito Cultura en Cómic y Artes Escénicas ha sido para la librería Serendipia, de Ciudad Real, "un modelo innovador que aporta dinamismo cultural a la ciudad, que trasciende el concepto de librería tradicional para convertirse en un espacio dinámico, con alrededor de 80 presentaciones anuales, clubes de lectura, cuentacuentos o talleres creativos y que, además, tiene una editorial propia y un papel relevante para los autores de cómics de Castilla-La Mancha".

La Medalla al Mérito Cultural en Mecenazgo y Promoción de la Cultura ha recaído en el programa cultural 'Actuamos en Patrimonio', una iniciativa que, como ha recordado la consejera, "se desarrolla en los lugares más emblemáticos de la provincia de Cuenca, cuyo buque insignia es Segóbriga. Allí se funde la música y el patrimonio como ejemplo de promoción de la cultura en nuestra región".

Por último, Padilla ha adelantado que la Organización Nacional de Ciegos Españoles, a través de su iniciativa 'Proyectos Culturales', va a recibir la Medalla al Mérito Cultural en Proyectos Culturales Inclusivos, "por hacer accesible la cultura con propuestas como 'Museos accesibles' o con el acuerdo con la Fundación Festival de Teatro Clásico de Almagro".

En palabras de la portavoz del Ejecutivo, se trata de "hombres y mujeres volcados con la cultura y el compromiso con la región". Son, pues, "una muestra perfecta de lo bien que se hacen las cosas en la región, de los que nos sentimos orgullosos y así se lo queremos demostrar con estos galardones", ha finalizado.