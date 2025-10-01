Prorrogado el contrato del seguro de accidentes de trabajadores que luchan contra incendios en C-LM por 500.000 euros

CUENCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha dado luz verde a la prórroga del contrato del seguro colectivo de accidentes laborales para los trabajadores que trabajan en la prevención y extinción de incendios forestales, de la empresa pública Geacam y del dispositivo Infocam, por valor de 501.431 euros.

La prórroga de este convenio empieza desde este miércoles, 1 de octubre, y llega hasta el 30 de septiembre del año 2026, y cuando finalice este periodo será puesto nuevamente en marcha, tal y como ha explicado en rueda de prensa la consejera Portavoz, Esther Padilla.

Tiene "una máxima protección para todos estos trabajadores y trabajadoras" y la póliza cubre "a los empleados y empleadas de Geacam, al personal funcionario, a interinos, incluso a personas que trabajan para empresas adjudicatarias y también para personas voluntarias que colaboran en las tareas de extinción".

Es un seguro "muy amplio y muy completo, tiene una cobertura mundial durante las 24 horas" y protege a los profesionales que se desplazan a otros lugares fuera de Castilla-La Mancha, incluso fuera del país, como en aspectos que tienen ver con los desplazamientos y la participación también en actividades formativas. Además, la protección llega a las familias de estos empleados "en los peores casos".

El importe de este contrato anualmente es de 501.431 euros, y el Gobierno regional espera que no tenga que ser usado. "Para nosotros, la seguridad de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en prevención y en extinción es prioritaria", ha resaltado Padilla.