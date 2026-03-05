La mayoría del PSOE rechaza la enmienda a la totalidad de PP a la ley de acompañamiento a las cuentas de 2026

La mayoría del PSOE rechaza la enmienda a la titalida del PP a la ley de acompañamiento a los prespuestos de 2026 - CARMEN TOL2

TOLEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mayoría socialista de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado este jueves en el pleno del Parlamento autonómico la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de la Comunidad Autónoma, conocido como ley de acompañamiento.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Trasformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido este Proyecto de Ley afirmando que en su contenido se pueden distinguir "básicamente" tres áreas "importantes", como son el paquete de medidas tributarias que anunció el presidente regional, Emiliano García-Page, en el último debate del Estado de la Región con un conjunto de desgravaciones fiscales orientadas a facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes.

En segundo lugar, un conjunto de medidas de simplificación administrativa de acuerdo con los requisitos establecidos en la nueva Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización administrativa y, finalmente, una serie de preceptos en relación con la política de recursos humanos en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

"Una norma legislativa que es ambiciosa en sus fines, rigurosa en su elaboración y a la cual el Grupo Parlamentario del Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad que no cuestiona el contenido del Proyecto de Ley y parece que lo consideran correcto, sino que cuestionan la herramienta legislativa que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha utilizado para llevarla a cabo, como es la denominada vulgarmente ley de acompañamiento", ha manifestado.

Un procedimiento legislativo que el consejero ha afirmado que es "ordinario" y "común" en todos los parlamentos autonómicos y en el Parlamento nacional y que los gobiernos de Castilla-La Mancha anteriores, incluso el del PP, también utilizó.

"Por lo tanto, esta iniciativa cumple los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, establecidos en el artículo 129 de la Ley 39.2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas".

Por ello, el titular de la Hacienda castellanomanchega ha defendido que este texto ha cumplido "de manera escrupulosa" la legislación vigente a la hora de ser elaborado y elevarlo a las Cortes de Castilla-La Mancha para su tramitación, lo que también pone de manifiesto el dictamen del Consejo Consultivo".

Ruiz Molina ha apuntado que Castilla-La Mancha es una de las pocas comunidades en cuyos estatutos no se habilita al Consejo de Gobierno a que pueda utilizar la figura del decreto ley para abordar modificaciones normativas puntuales, como la que se debate este jueves en las Cortes, mediante esta herramienta legislativa "de una manera más rápida y eficaz".

"Una figura que está incluida en la reforma del Estatuto de Autonomía que en estos momentos está en el Congreso a la espera de que el señor Tellado dé su consentimiento para continuar con la tramitación, no en los términos que le gustaría --al secretario general del PP--, sino en los términos que se pactaron en esta Cámara entre el PP y el PSOE", ha dicho.

En este punto, ha dado cuenta de los aspectos más importantes de este proyecto Ley como es contribuir a facilitar el acceso a la vivienda a los más jóvenes, favorecer la eficacia y la eficiencia en el funcionamiento de la Administración, reduciendo la carga burocrática y seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos por el Gobierno regional por la ciudadanía.

"Por ello, considero que la enmienda a la totalidad presentada por el PP carece de todo rigor y credibilidad. No se centran en el contenido del proyecto de ley, se centran en la herramienta utilizada, que es la misma herramienta que venimos utilizando desde que presentamos la primera ley de acompañamiento", y por ello ha esperado que se rechace.

RESPETO "NULO" A LAS CORTES

El diputado del PP Santiago Serrano ha subido a la tribuna para defender la enmienda a la totalidad presentada por los 'populares' justificándola en que el Gobierno regional muestra con la ley que su respeto por las Cortes y los ciudadanos de Castilla-La Mancha "es nulo".

"Lo que hacen es emplear el cauce legislativo para concentrar y para, como usted dice, agilizar modificaciones con el fin de evitar el debate, por lo que a lo que se afecta es a la deliberación, al pluralismo y a la calidad normativa", ha señalado el diputado, que ha señalado que "esto no es una agilización, es un atajo legislativo con el que ustedes comprometen la seguridad jurídica y reducen las Cortes a un papel meramente reactivo".

Por ello, el PP ha dicho que no está dispuesto a tolerar "el nulo respeto por los ciudadanos de Castilla-La Mancha" que se demuestra con la tramitación de este Proyecto de Ley, que ha calificado como "un contenedor normativo indiscriminado en el que mete un batiburrillo de materias tan diversas como pueden ser el urbanismo, la vivienda, el empleo público, la organización administrativa, la transparencia, el procedimiento administrativo o la fiscalidad autonómica".

"Se genera un efecto embudo ineludible y difícilmente sostenible por todos los grupos parlamentarios de la oposición. Ustedes salen beneficiados, pero no la ciudadanía de Castilla-La Mancha y esto lo advierte el Tribunal Constitucional en las leyes de acompañamiento", ha argumentado.

Se ha dirigido al consejero para señalar que el PP también lamenta que no se cuente con la figura del decreto ley en la región, apuntando que los 'populares' estaban de acuerdo con la introducción de esa medida en el Estatuto, "que saldrá adelante si finalmente lo que se demuestra es que ustedes pretenden abordar una mejora del funcionamiento de estas Cortes y blindar las competencias de Castilla-La Mancha en lugar de tener más diputados".

EVITA "EL DEBATE PROFUNDO"

El diputado de Vox Francisco José Cobo ha apuntado que esta enmienda a la totalidad del PP plantea cuestiones que "trascienden en la firma y deben de ser valoradas", mostrándose así en contra de este Proyecto de Ley que ha calificado como un texto "que responde más a una lógica de gobernar basada en la acumulación normativa y la urgencia procedimental, evitando un debate profundo sobre los temas".

"No acompaña nada, más bien arrastra todo: urbanismo, vivienda, empleo público, organización administrativa, fiscalidad y agua. Esto no agrupa, esto amontona, y no podemos debatir cada tema con la profundidad que se merece, por lo que cuando se concentran reformas, aceleran plazos y reducen espacios de contraste, no está siendo eficiente, está debilitando el control democrático".

Es por todo ello por lo ha dicho que Vox no va a apoyar este Proyecto de Ley al considerar que su método de tramitación, su estructura "heterogénea", las advertencias "esenciales y sustanciales ignoradas" y su impacto "fiscal y limitado", obtienen "una mala norma". "Por eso, aunque mantengamos nuestras diferencias con el PP, vamos a votar a favor de la enmienda a la totalidad", ha agregado.

"ENMIENDA OBSTRUCCIONISTA Y OPORTUNISTA"

La diputada del PSOE Silvia Fernández ha considerado que esta enmienda a la totalidad del PP "es obstruccionista y oportunista", y ha apuntado que el retraso de la ley de acompañamiento se debe a que se ha justificado "cada medida desde cada una de las áreas a las que afectan, sí o sí". "A usted lo que les preocupa es que se saquen medidas para mejorar", le ha contestado a Serano.

"La ley de acompañamiento se aprueba dentro del procedimiento legislativo y contempla medidas que, más allá de lo que venden PP y Vox, consolidan las políticas sociales de García-Page, agilizan trámites, siguen reforzando la lucha contra la despoblación, el sistema sanitario, mejoran exenciones y deducciones fiscales, facilitan que haya mayor disponibilidad de suelo para aumentar la oferta de la vivienda y dan coherencia a las cuentas", ha concluido.