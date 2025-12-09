La mayoría del PSOE sepulta las 1.115 enmiendas del PP a los presupuestos de C-LM, que irán a debate la próxima semana

El diputado toledano Álvaro Toconar, en el debate de enmiendas presupuestarias - CORTES C-LM

TOLEDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presupuestos del Parlamento de Castilla-La Mancha ha culminado, tras más de doce horas de debate, el dictamen que se someterá a votación del pleno la próxima semana con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026.

Un texto que finalmente no incorporará ninguna de las 1.115 enmiendas planteadas por el Partido Popular, que en cambio sí que ha apoyado la incorporación de seis de las enmiendas parciales presentadas por el Grupo Socialista.

El dictamen sale adelante con los únicos votos de la mayoría del PSOE, y queda visto para la sentencia de la próxima semana en debate plenario, en una ponencia cuya portavocía ejercerá la socialista Silvia Fernández.