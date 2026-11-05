La mediación en Mahle en Motilla (Cuenca) termina sin acuerdo y su plantilla irá a la huelga el próximo martes

Planta de Mahle en Motilla del Palancar. - MAHLE

CUENCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acto de mediación previo a la convocatoria de huelga en Mahle ha terminado sin acuerdo, con lo cual se confirma el paro laboral en la fábrica de Motilla del Palancar para el próximo 10 de noviembre, tal y como ha informado UGT.

En la mediación de hoy "la dirección no ha presentado ningún tipo de avance o de mejora en la negociación del expediente de regulación de empleo que afecta a un total de 170 personas", denuncia UGT en nota de prensa.

El pasado miércoles la plantilla reunida en asamblea respaldaba de manera mayoritaria la convocatoria de huelga en protesta por este ERE.

Reunidos en asamblea un total de 378 trabajadores/as de los 486 que componen el total, el 78% de los asistentes votó a favor del paro general.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT resalta la unidad y el compromiso de la plantilla, la cual --un año después de que Mahle presentase otro ERE-- "vuelve a dar ejemplo de lo que es la lucha sindical y de la clase trabajadora".

Fue el 18 de septiembre de 2025 cuando Mahle anuncio su primer expediente de regulación de empleo, que supuso la salida de 466 personas trabajadoras.

UGT FICA considera un "despropósito" este nuevo ERE, en tanto que asegura que la multinacional de componentes electrónicos para vehículos eléctricos afincada en Motilla del Palancar, "no tiene una voluntad clara y el propósito de conseguir proyectos que afiancen los puestos de trabajo que mantiene en la localidad conquense".

El sindicato va más allá y exige a la dirección transparencia y "no jugar con el pan de tantas familias de Motilla de Palancar".

UGT FICA --como integrante del Comité de Empresa-- estará en la manifestación multitudinaria que tendrá lugar este sábado en el municipio.

Antes, a las 10.00 horas, habrá una asamblea en la Casa de la Cultura; desde allí la movilización partirá hasta el centro de trabajo MC01 que Mahle tiene en la carretera de Madrid.