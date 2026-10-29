Médico que atendió a heridos en Toledo: "Es una situación complicada por la falta de profesionales"

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en la estación de la localidad tol - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Rodríguez, delegado de CSIF Sanidad Toledo y médico de Urgencias, fue el responsable de la recepción de pacientes del accidente en el Hospital Universitario de Toledo (HUT) tras el accidente ferroviario. Describe "un drama terrible" que afecta a pesar de estar acostumbrados a situaciones de emergencia", y todo ello "en una situación especialmente complicada por la saturación y falta de profesionales que arrastra el servicio de urgencias".

Este sanitario relata que "son momentos que dejan una profunda huella emocional", al tiempo que ha subrayado "la movilización de todos los recursos y de todos los trabajadores en la atención a los pacientes, incluso vinieron de sus casas para ayudar en lo que pudieran".

El preaviso de los equipos de emergencia hizo que diera tiempo a preparar el servicio de urgencias, "siempre saturado de pacientes pendientes de ingreso, y se pudieron preparar espacios para la atención de estos heridos", ha informado CSIF en nota de prensa.

En el Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR), Nancy Vera, también médico de Urgencias y delegada de CSIF, se incorporó al Servicio y señala "los momentos tan duros con la llegada de pacientes politraumatizados, con lesiones multisistémicas de gravedad variable, varios requirieron cirugía emergente y manejo especializado en cuidados intensivos". "Es una tragedia que nos deja sensaciones horribles y que nos afecta de una manera difícil de explicar".

También se incorporaron al servicio en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan los delegados Alberto Rosales y Diego Araque, que han puesto de manifiesto "la enorme ola de solidaridad en la donación de sangre por parte de la ciudadanía".

La Central Sindical subraya que el compromiso de los empleados públicos no termina con la primera respuesta a la emergencia, ya que su labor "seguirá siendo imprescindible durante los próximos días, tanto en la atención y recuperación de las personas heridas como en el acompañamiento a las familias, la coordinación de los recursos y la recuperación progresiva de la normalidad".

CAPACIDAD DE RESPUESTA

CSIF agradece y destaca especialmente la capacidad de respuesta del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), con la activación de planes de contingencia para ampliar la capacidad asistencial, habilitar espacios de hospitalización, reforzar la disponibilidad de Urgencias y reorganizar la actividad programada para priorizar la atención a los posibles heridos, así como la colaboración y solidaridad de otras administraciones y comunidades autónomas.

Desde el primer momento, los delegados y delegadas de CSIF han estado colaborando y ayudando "en todo lo necesario", incorporándose además al servicio para contribuir a la atención de las personas afectadas en los hospitales Mancha Centro de Alcázar de San Juan, Toledo, Ciudad Real y Albacete, además de efectivos de Geacam, Protección Civil, Policía Local, Tráfico y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

CSIF reclama una investigación exhaustiva, rigurosa y transparente que permita esclarecer las causas y circunstancias del accidente ferroviario ocurrido en Urda, que se produce apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz.

En este sentido, la Central Sindical ya reclamó ayer la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, que actuó de manera inapropiada al situar exclusivamente a un trabajador de Adif como responsable del accidente.

Miguel Borra, presidente nacional de CSIF, subraya que "es inaceptable que el ministro señale públicamente a un trabajador como chivo expiatorio cuando acaba de iniciarse una investigación en lugar de asumir sus propias responsabilidades.

"Las responsabilidades deben depurarse con rigor, no buscar culpables de manera precipitada. ¿O es que los trabajadores de ADIF también son culpables de las incidencias en la circulación o de los parones en los trayectos o los retrasos en los tiempos de llegada o del incendio de la última locomotora, si lo único que se ha hecho desde ADIF es reducir la velocidad en los trayectos?".

CSIF considera necesario aumentar la inversión en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, revisar los protocolos de seguridad y mejorar las condiciones laborales del personal de Adif, alertando del desgaste que provocan las extensas jornadas de trabajo. Asimismo, reclama explicaciones y medidas efectivas para evitar nuevas tragedias y resolver las continuas incidencias en la red ferroviaria.