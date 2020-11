Médicos CLM reiteran peticiones y cambian la huelga por concentraciones "por responsabilidad"

CIUDAD REAL, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los médicos de Castilla-La Mancha han seguido las diferentes concentraciones convocadas en lugares como Ciudad Real, Albacete o Azuqueca de Hernares. Un colectivo que reitera sus peticiones ya que no se han logrado pero que "por responsabilidad" han decidido cambiar la huelga prevista para los últimos martes de mes por concentraciones hasta que acabe la pandemia para garantizar la asistencia a la población.

De esta forma, el vicesecretario del Sindicato Médico regional en la provincia de Ciudad Real, Jesús Vázquez, ha querido dejar claro que los ánimos del colectivo médico es de "un descontento general y están agotados". Así se ha expresado durante la concentración de profesionales que se ha llevado a cabo este martes en la puerta de hospitalizaciones del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Una concentración que va a sustituir todos los últimos martes de mes a la huelga prevista. Una decisión, ha explicado Vázquez tomada "basándose en la responsabilidad" ya que la incidencia de la pandemia ha ido aumentando y no se podía permitir que "los compañeros desatiendan a la población".

Pero ha querido dejar claro que la huelga no se ha suspendido porque "no han cambiado las reivindicaciones, ya que evidentemente las cuestiones que se solicitaban y pedían no se han logrado aún".

ALBACETE

En Albacete una veintena de médicos y residentes se han manifestado en la puerta del Hospital General de la capital.

El secretario provincial del Sindicato Médico en Albacete, Miguel Fernando Gómez Bermejo, ha expuesto las principales reivindicaciones, entre las que destaca la retirada del Real Decreto Ley 29/2020 que "atenta contra la salud pública y de los pacientes" porque "obliga a los especialistas a ejercer una especialidad que no es la suya y permite contratar a médicos sin homologación, lo que pone en peligro la vida del paciente".

También demandan el refuerzo de la atención primaria "con recursos humanos y técnicos" y señala que "la primaria es la base de la sanidad pública, si no funciona bien la primaria el resto tampoco".

La carrera profesional es otro de los puntos fuertes del manifiesto, "somos la única autonomía que no cobra carrera profesional, eso es un agravio comparativo entre los compañeros que la cobramos y los que no" y piden mejoras de las condiciones laborales y retributivas de todo el sector médico, como la recuperación del 50% de la paga extra que se les retiró en 2010 o contratos estables para los residentes, "no puede ser que un residente que lleva preparándose 11 o 12 años tenga un contrato basura".

Gómez Bermejo ha señalado que seguirán movilizándose el último martes de cada mes hasta que sus reivindicaciones sean escuchadas.