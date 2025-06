Medio millar de transportistas sanitarios de manifiestan en Toledo para exigir condiciones dignas en C-LM

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 500 trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario procedentes de las cinco provincias de Castilla-La Mancha se han manifestado este miércoles en Toledo -desde la plaza de Zocodover y hasta la sede de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transportes del Sescam- para exigir al Gobierno regional una suficiente dotación presupuestaria del servicio que haga posible la mejora de sus condiciones laborales y de la atención que se ofrece a los usuarios y usuarias.

Los sindicatos convocantes de la protesta, UGT y CCOO han reiterado que este colectivo lleva con sus sueldos congelados desde el año 2012 y con jornadas laborales que superan las 2.100 horas al año, lo que se traduce en semanas de más de 70 horas, según han trasladado por nota de prensa.

Señalan que la justicia ya ha advertido al Ejecutivo regional que el pliego de condiciones para la adjudicación del servicio recoge una cuantía "a todas luces" insuficiente, por lo que insisten en la necesidad financiarlo con los recursos necesarios.

En declaraciones a los medios, el responsable del sector del Transporte Sanitario en Castilla-La Mancha de UGT Servicios Públicos, Serafín García, ha añadido que "las empresas son también culpables por pujar en un concurso del que saben que el dinero puesto encima de la mesa no es suficiente".

En este sentido, ha recordado lo ocurrido hace años con la extinta Transaltozano, sociedad de empresas de ambulancias que licitó a la baja y que "nos dejó a deber muchas nóminas". "No vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir porque lo que está en juego son nuestros salarios, nuestras jornadas y el servicio que se da a los pacientes", ha declarado.

Desde UGT también han puesto de manifiesto la situación en la que se encuentran muchas ambulancias de Castilla-La Mancha, vehículos que se están estropeando sin que sean reparados y muchos de los cuales no cuentan con aire acondicionado.

"El Sescam debe asumir la responsabilidad que tiene en este conflicto y en que el servicio se preste con la suficiente calidad", ha declarado Serafín García, añadiendo que "no queremos hacernos ricos, solo cobrar lo que nos corresponde y actualizar nuestros sueldos al año 2025 y al V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) rubricado por la patronal y los agentes sociales".

NUEVOS PAROS DE 18 HORAS

El responsable de UGT del transporte sanitario sostiene que, a pesar de ser un servicio esencial para la ciudadanía y el funcionamiento de la sanidad en la región, "el Sescam nos está ninguneando", algo que resulta "vergonzoso".

En este sentido, ha apuntado que la lucha por la defensa de sus intereses laborales va a continuar hasta que no haya una solución. De hecho, los días 16, 17 y 18 de junio -en la víspera del Corpus- los trabajadores y trabajadoras volverán a protagonizar paros parciales de 18 horas acompañados por concentraciones a las puertas de los principales hospitales de Castilla-La Mancha.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla-La Mancha, Carmen Juste, ha señalado que "esta manifestación es un escalón más en las movilizaciones que los trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario de Castilla-La Mancha están sosteniendo desde hace ya dos meses, sin que se haya alcanzado una solución para el conflicto", señalando que el nivel de indignación va en aumento porque no hay respuesta ni movimiento alguno.

Carmen Juste ha indicado que "CCOO no va a cuestionar si el pliego de condiciones tiene que estar mejor dotado económicamente. Eso le corresponde a la Administración y a las empresas. Lo que sí vamos a exigir es que se cumplan las mejoras de las condiciones laborales pactadas en la mesa de negociación regional, en la que había representación empresarial y de los trabajadores y trabajadoras".

La secretaria general de la FSC CCOO Castilla-La Mancha ha recordado que el preacuerdo firmado mejoraba las condiciones salariales y la jornada laboral, y que estaba en sintonía con lo que se está firmando en otros convenios, con una subida en torno al 3% para los próximos 5 años.

"No vamos a aceptar que las empresas nos digan que no pueden acometer estas subidas porque sabemos que tienen beneficios. Y el Sescam, como empresa principal, tiene una responsabilidad que asumir y sentar a las partes a negociar para encontrar una solución. Pero las empresas tienen que asumir también que cuando licitan a los contratos públicos es porque les interesa y por lo tanto, tienen que entender que sus trabajadores y trabajadoras no pueden seguir con los salarios congelados", ha declarado Juste.