Medios aéreos y terrestres de C-LM intensifican de nuevo las labores en la zona de Villa del Prado

Medios aéreos y terrestres de Castilla-La Mancha intensifican de nuevo las labores en la zona de Villa del Prado - JCCM

TOLEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un medio aéreo, tres medios terrestres y 20 efectivos de las Brigadas Forestales y Agentes Medioambientales del Plan Infocam han intensificado de nuevo las labores en la zona de Villa del Prado (Madrid).

Según informa el dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha en sus redes sociales, el incendio registra mayor actividad en la zona de Villa del Padro.

El operativo mantiene un seguimiento permanente e intensifica de nuevo las labores en la zona.