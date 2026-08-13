Medios sanitarios atienden a una mujer tras sufrir un robo con violencia en una joyería de Cuenca

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CUENCA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 47 años de edad ha tenido que ser atendida por medios sanitarios tras sufrir un robo con violencia en una joyería situada en la calle Las Torres de Cuenca.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a Europa Press que el robo ha tenido lugar a las 19.33 horas, y hasta el lugar se han movilizado efectivos de la Policía Nacional y Local.

Tras ser atendida por una ambulancia de soporte vital básico, la mujer se ha desplazado por sus propios medios al hospital de la ciudad.