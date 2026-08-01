Medios terrestres y aéreos trabajan para sofocar un incendio forestal en Puebla de Don Rodrigo

CIUDAD REAL, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medios terrestres y aéreos están trabajando en la tarde de este sábado para sofocar un incendio declarado en la localidad ciudadrealeña de Puebla de Don Rodrigo, que ha alcanzado la Situación Operativa Nivel 1 por medidas de protección a la población.

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, las llamas han sido detectadas a las 18.03 horas por un vigilante fijo.

En el lugar están trabajando 3 medios aéreos, con 4 personas; 12 medios terrestres, con 59 personas; 1 medio de dirección y coordinación, con 3 personas; y 14 personas más de personal interno.