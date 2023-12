Mejora de vías de comunicación, biblioteca y nuevo centro comercial, proyectos de legislatura en Tomelloso

TOMELLOSO (CIUDAD REAL), 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha desgranado los principales proyectos que su equipo de Gobierno quiere poner en marcha a lo largo de toda la legislatura, considerando que entre los más importantes están la regulariza la situación de algunos polígonos industriales, facilitar la llegada de inversiones o la llegada de un nuevo centro comercial, ubicado en la Unidad de Actuación 7.

En entrevista con Europa Press, Navarro ha señalado al respecto del nuevo centro comercial que se trata de "una inversión potente de varios millones de euros" que vendrá a "generar oportunidades de ocio y comercio".

Además, ha asegurado que servirá para "poner a Tomelloso en el mapa del eje comercial" de Castilla-La Mancha, haciendo justicia con "la octava localidad" de toda la región.

Mejorar infraestructuras de comunicación, adelantar la urbanización de la avenida de Niort para comunicar dos partes del municipio y unir la Ciudad Deportiva con el Polígono 20 son otros de los asuntos pendientes.

Como gran proyecto, ha puesto el acento en la biblioteca que ha de sumarse a la oferta de la ciudad, toda vez que "a día de hoy la actual no cumple las necesidades de estudiantes y vecinos en general".

Para darle forma al proyecto, en 2024 se licitará la redacción del proyecto con cerca de 3 millones de euros.

Continúa la lista con la intención del alcalde de dotar de más plazas de aparcamiento la zona centro de Tomelloso, toda vez que en el pasado "desaparecieron 500", haciendo "más incómodo vivir" en su entorno.

EL MERCADO DE ABASTOS, CON MATICES

De los proyectos heredados, ha hecho especial alusión al Mercado de Abastos, "que salió a licitación con los puestos en base a un horario que era totalmente irreal".

Una estrategia a la que le ha dado "una vuelta" y ya ha conseguido que la mitad de la veintena de puestos de mercado previstas "ya están adjudicados", por lo que presume que durante el primer trimestre de 2024 "comenzará a andar".

Aunque ha dejado claro que este proyecto no es el que él habría firmado en caso de diseñarlo desde el principio, ha asegurado que verá la luz con matices con respecto al primer planteamiento.

"El error del anterior equipo de Gobierno fue licitar un mercado tradicional pretendiendo que sea gastronómico, pero las instalaciones son diferentes, no tiene climatización y no tiene una correcta extracción de humos. No puede ser el centro gastronómico que se quiso vender", ha indicado.

Al no ser idóneo para limitarse a un mercado tradicional, "el futuro del mercado" pasa por incluir servicios como una Administración de Lotería, un puesto de venta de productos locales o una panadería. "Una mezcla entre una idea y la otra, que es lo que puede funcionar en Tomelloso", ha planteado Navarro.

Remodelar el García Pavón con fondos europeos, facilitar puntos de recarga para vehículos eléctricos o avanzar en el museo de la Casa del Gallego con la obra de Marcelo Grande completan el catálogo de principales propuestas de legislatura.

LOS PRESUPUESTOS, A PUNTO

En plena negociación de los próximos presupuestos, los primeros diseñados por su equipo, ha puesto el foco en que lo más importante será, a diferencia de los últimos, "conseguir una correcta financiación del capítulo 1".

Tras criticar que las cuentas estén prorrogadas pese a que el PSOE disfrutaba de mayoría absoluta para aprobarlos, ha recordado que el gasto de personal crece para 2024 en 1,5 millones de euros para poder dar cobertura a todas las nóminas municipales.

También irán enfocadas las cuentas "a garantizar el mantenimiento de la ciudad", con un 50% más de presupuesto en reparaciones de la vía pública, con más dinero para señales, mobiliario o bacheo.

A esto ha sumado que serán las cuentas "más sociales" de los últimos años, aumentando el gasto derivado en 500.000 euros.

A CRECER EN POBLACIÓN

Todos los proyectos de legislatura, según el alcalde, contribuirán a seguir ganando población, con un primer paso en el que en el siguiente padrón cristalizará con 300 vecinos más.

Una inercia que el alcalde desea seguir manteniendo de forma paralela a un desarrollo urbanístico suficiente "como para superar los 40.000 habitantes".

Una situación que contrarresta a la vivida en los últimos años, en los que "ha habido un decrecimiento de población de 1.500 al año", dejando atrás un escenario cercano a los 39.000 tomelloseros.

Ahora, la intención es volver a una "pujanza" que vino de la mano de anteriores gobiernos del Partido Popular, si bien ve complicado superar ese crecimiento a un ritmo del millar por año.

LA HERENCIA RECIBIDA

Javier Navarro se ha pronunciado sobre la situación municipal encontrada al legar al gobierno tras ocho años de dos mandatos consecutivos del PSOE. En esta línea, su primer mensaje ha ido dirigido a "la buena disposición de técnicos municipales" por facilitar el "aterrizaje" de PP y Vox.

Al margen, ha hecho alusión al hecho de que el Consistorio "incumplió en 2022 la estabilidad presupuestaria" en casi tres millones de euros, a lo que suma un "primer informe negativo del primer trimestre del año" de un millón más.

"Una situación económica que no era la que se había vendido --por parte del PSOE-- y que trastocaba las perspectivas del equipo de Gobierno", ha lamentado, si bien ha asegurado que una situación, al fin y al cabo, "que va a ser salvable".

Pero que dejó un contexto en el que "faltaba un millón de euros para poder afrontar las nóminas", más 200.000 euros para las escuelas deportivas y 100.000 más para servicios como la ayuda a domicilio.

En el cajón de las críticas mete también "una feria que no estaba ni programada ni prevista" y en la que la nueva gestión "tuvo que buscar los conciertos, el espectáculo taurino y la zona de ocio juvenil".

LA RELACIÓN CON VOX, "BUENA"

Por último, Javier Navarro ha valorado los primeros seis meses de gobierno en coalición con Vox, "con dos cuestiones que hacen que la relación sea buena".

La primera de ellas según Navarro es que los dos grupos municipales "trabajan por un proyecto común, que es ofrecer más servicios y conseguir una ciudad atractiva".

Como segunda cuestión, ambos partidos "tienen programas electorales coincidente" que ahora "están subsumidos", y aunque en algunas cuestiones puede haber ambiciones distintas, la integración de Vox en el Gobierno "es plena" y sus dos ediles tienen la "confianza plena" del alcalde.