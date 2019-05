Melchor seguirá apostando por el empleo y las energías renovables si gana en Alcázar

Actualizado 15/05/2019 9:08:24 CET

ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL), 15 May. (EUROPA PRESS) -

La actual alcaldesa de Alcázar de San Juan, y candidata del PSOE a la reelección, Rosa Melchor, seguirá apostando por la generación de empleo, "después de cerrar la legislatura con 1.000 parados menos", la remodelación de plazas para que sea una ciudad más cómoda, y la instalación de plantas fotovoltáicas en la localidad que se sumen a las cuatro que ya se están instalando con una inversón de 175 millones de euros y la creación de 200 empleos.

Según ha explicado Melchor en una entrevista con Europa Press, el PSOE concurre a estas elecciones con el aval "de los deberes bien hechos" después de que, señala, a lo largo de esta legislatura hayan trabajado para que la ciudad avance pero también para recuperar "todo lo que se había perdido en la legislatura del PP".

Entre sus prioridades, si gana las elecciones el pasado 26 de mayo, se encuentra seguir potenciando el desarrollo de políticas activas de empleo y de generación de estímulos para la inversión que han permitido que la legislatura cierre con 130 empresas más en la localidad y 1.000 desempleados menos "que al tener una nómina no sólo ellos salen beneficiados sino también toda la economía de Alcázar en la que redunda a través del consumo".

Sin dejar atrás la protección de los que aún están desempleados apostando por los planes de empleo y por la formación continua, Rosa Melchor destaca que potenciará la generación de estímulos a la inversión poniendo más suelo a disposición de los empresarios porque en los últimos cuatro años se han ocupado dos cuartas partes de lo que había disponible, y se complementará con incentivos fiscales.

Asimismo, se seguirá trabajando para conseguir la instalación de seis plantas fotovoltaicas que se sumen a las cuatro que ya lo están haciendo y con las que "tenemos ya el compromiso casi cerrado, de forma que se contribuirá a generar empleo, inversión, ingresos para el Ayuntamiento y promover las energías sostenibles".

UNA CIUDAD CÓMODA

Otro de los pilares de la gestión de Rosa Melchor será lograr una ciudad cómoda, por lo que asegura que, "si los ciudadanos renuevan su confianza en nosotros", este será el mandato de las plazas gracias a la recuperación de fondos europeos que servirán para arreglar el entorno de la Plaza de Toros --muy deteriorado y zona de paso habitual donde se instala también el mercadillo--, la Plaza de España --donde está el Ayuntamiento--, e iniciar los estudios tanto para la zona peatonal como la de tráfico de las plazas de Santa María, de la Justa y de La Bolsa.

Y esa comodidad quiere que se haga también extensiva al turismo después de haber logrado introducir a Alcázar de San Juan en la agenda de muchos touroperadores nacionales e internacionales, por lo que ahora el trabajo en esta materia se va a dirigir a la implementación de nuevas tecnologías para atender el turismo, "de forma que seamos una Smart Destination en la que, en puntos estratégicos --como la fonda de la Estación o la oficina de turismo-- todos los que lleguen sean atendidos las 24 horas del día de forma telemática".

JÓVENES Y CULTURA

Los jóvenes ocupan una parte importante del programa electoral de Rosa Melchor que seguirá avanzando en líneas de trabajo ya puestas en marcha esta legislatura como que una parte de las políticas activas de empleo se destinen específicamente a ellos igual que la formación "a la carta" siendo intermediario el Ayuntamiento entre las empresas y los jóvenes que buscan empleo gracias a un convenio con la Cámara de Comercio dirigido a aquellos inscritos en el programa de Garantía Juvenil.

Y, además de talleres de empleo para jóvenes y programas de emprendedores conveniados con la Junta, Melchor reconoce que si el empleo es fundamental, tampoco hay que dejar a un lado otros aspectos como la educación, "para la que en la próxima legislatura queremos crear una beca de movilidad para universitarios igual que esta hemos creado una para alojamiento" o el ocio con actuaciones como la puesta en marcha del programa "Si prueba repites" con un mediador de ocio noturno o la ampliación de la del skate park del parque Alce, "si los ciudadanos nos dan su confianza, este mismo verano".

En el ámbito de la cultura, el PSOE propone dos actuaciones prioritarias como son llevar el programa Escenario de Verano por primera vez a Alameda de Cervera y a Cinco Casas porque hasta ahora no se había hecho, y la recuperación del mítico teatro cine Crisfel para convertirlo en una Casa de Asociaciones y que la ciudad tenga también un auditorio de tamaño intermedio.

"Estamos en negociaciones para recuperarlo porque, con más de un siglo de vida fue durante mucho tiempo el referente de la comarca de forma que responde a nuestro compromiso de recuperación del patrimonio como ya hicimos con la Fonda o la Enológica".

LAS PERSONAS EN EL CENTRO

Cuestionada sobre las políticas desplegadas en esta legislatura de las que se siente más orgullosa, no duda en referirse a todas aquellas que han servido para atender a las personas como aumentar el numero de beneficiarios de la atención a domicilio sin subir precios; abrir el comedor escolar todos los días, lectivos o no, para que los niños tengan al menos una comida equilibrada al día; que no se haya cortado la luz o el gas gracias a las ayudas municipales; y la atención a los mayores, en colaboración de la Junta, para promover un envejecimiento activo "Entiendo que gobernar es atender también a las cosas pequeñas que hacen que las personas vivan bien", asevera.

Sobre los resultados del próximo 26 de mayo y sus adversarios políticos, la candidata del PSOE a la Alcaldía de Alcázar de San Juan desea que sean los vecinos quienes los valoren el 26 de mayo atendiendo a lo que más le interesa a la ciudad: un gobierno que conozca la ciudad, sus necesidades y que tengan capacidad de resolverlas porque además tengan buenas relaciones con el Gobierno regional y nacionales.

"Necesitan un gobierno fuerte y solvente, que posibilite que la ciudad crezca como en estos cuatro años y que no les cree problemas como hizo la anterior legislatura el PP", indica Melchor, quien reconoce que esa es una de las razones porque su única línea roja en cuanto a pactos será no gobernar con la derecha "porque sus cuatro años fueron los peores de la historia de Alcázar a través de recortes, de la generación de crispación en la calle, de pérdida de prestigio y oportunidades".

A lo que aspira el 26 de mayo es a que salga de las urnas un gobierno socialista fuerte, que en caso de necesitar apoyos sean puntuales "y, si sacamos mayoría absoluta, lo haremos con el diálogo y mano izquierda que hemos demostrado estos cuatro años en los que se aprobaron 3 presupuestos --el primero con IU, el segundo con la abstención del PP y el tercero con el Equo--".