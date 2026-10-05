Mellado (IU) asegura que las listas en C-LM "no se van a hacer en Madrid, sino en las provincias"

El Coordinador Regional De Izquierda Unida, Pedro Mellado, Atiende A Europa Press. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

TOLEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida, Pedro Mellado, ha asegurado que las fuerzas políticas de confluencia a nivel autonómico van a tener un gran peso a la hora de elaborar las listas regionales de cara a los próximas elecciones generales.

"No van a ser unas listas que se hagan desde Madrid, se van a construir en las provincias", ha defendido Mellado, que se ha mostrado a "disposición" de su organización después de que este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya convocado elecciones generales para el 29 de noviembre.

"Lo importante es que seamos capaces de elegir representantes y candidatos y candidatas que tengan ganas de dar esta batalla y que estén a la altura", ha apuntado en declaraciones a Europa Press el líder de IU, que celebra que haya sido la movilización por el derecho a la vivienda la que haya propiciado este adelanto.

"El debate público ha estado monopolizado por cuestiones identitarias y por bulos que ha planteado la extrema derecha, y a los que se ha sumado el Partido Popular por conveniencia. Está muy bien que ahora hablemos de los problemas reales y materiales de la gente. Necesitamos un Parlamento con mayoría de izquierdas que sea capaz de dar respuesta a esas necesidades de la cesta de la compra, de estabilidad en el empleo, de mejores salarios y de una vivienda accesible".

Por ello, ha considerado que, tras tumbar el pasado viernes el Congreso los decretos de vivienda, "no queda otra posibilidad" que el adelanto electoral, pues "no era posible la convivencia de un gobierno de carácter progresista con una mayoría que estuviera controlada en el Parlamento por parte de PP, Vox y Junts".

Pero el anuncio de este lunes de Sánchez no pilla por sorpresa. Según asegura el líder de IU el diálogo con Sumar, Podemos, con la Alianza Verde y con Verdes-Equo de cara a las elecciones regionales de mayo de 2027 está "bastante avanzado" y está yendo en "buenos términos", aunque pendiente de "algunos flecos" que cada formación ha de abordar "con sus propias organizaciones".

"Efectivamente, todo esto va a hacer que pongamos en pausa la cuestión autonómica y que nos centremos en la cuestión estatal. Espero que todas las fuerzas políticas que estábamos en conversaciones fructuosas aquí en Castilla-La Mancha podamos ir en un frente amplio en España y que estemos a la altura de las circunstancias que se nos demandan, que es una candidatura unitaria, revalidar el gobierno de coalición progresista y hacer que España siga siendo una excepción y frene a la derecha y a la extrema derecha ante su avance en América y en Europa", ha reivindicado.

De ahí que se haya mostrado confiado en que los dirigentes nacionales a la izquierda del PSOE sean capaces de establecer "diálogos" que alumbren una candidatura conjunta en el mismo sentido.

No obstante, y pese a reconocer que desde hace tiempo se viene trabajando en Frente Amplio, proyecto de coalición electoral española de izquierdas, se muestra "escéptico" ante la celebración de primarias, pues precisa que es una cosa "mucho más compleja" y quizá no sea "factible" poder llevarlas a cabo.

En cuanto a si el cambio de nombre de esa confluencia beneficia o perjudica a los partidos a la izquierda del PSOE, Mellado ha asegurado que lo que se pretende es que ese cambio "muestre también un cambio en forma en la que se ha organizado este tipo de espacios".

"Venimos de un proceso en el que estuvimos dentro de Unidas Podemos, en el que Podemos tomaba las decisiones prácticamente de manera unilateral dentro de ese espacio, que no era democrático entre las organizaciones. Posteriormente vino el espacio de Sumar, que arrastró esos mismos problemas, haciendo que una parte se confundiera con el todo. Hoy vamos a una nueva marca electoral, que no es solo una marca electoral sino una forma de funcionar, mucho más democrática e igualitaria y con capacidad de poder incorporar a más partidos", ha añadido.

El responsable castellanomanchego de IU considera que Frente Amplio es una "herramienta" que permite a la izquierda tener "largo recorrido" y hacer frente no solo a las citas electorales, sino crear "una organización y una militancia frente a la socialdemocracia liberal del Partido Socialista y a la extrema derecha en avance en nuestro país".