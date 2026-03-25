Menor víctima de agresión sexual en La Roda cambia su versión y afirma que no hubo penetración y que fue consentido

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ALBACETE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La víctima menor de edad que tuvo un encuentro sexual en el municipio albaceteño de La Roda con un joven que le sacaba más de diez años y acusado de un delito de agresión sexual ha cambiado su versión durante el juicio que se ha celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Albacete, en el que ha asegurado que no hubo penetración, sólo tocamientos consentidos por encima de la ropa, contradiciendo sus testimonios previos. La Fiscalía ha pedido 6 años de cárcel para el acusado mientras que el abogado defensor ha pedido que se le exonere de los cargos.

Tanto la menor, que tenía entonces 13 años, como el acusado han declarado en el juicio que empezaron a mantener conversaciones a través de las redes sociales en 2023, cuando el encausado la felicitó al ver que esta acababa de celebrar su cumpleaños. "No sabía la edad que tenía, pensaba que había cumplido 15 o 16", ha asegurado el procesado. Ambos se conocían previamente debido a que la menor era prima de la exnovia del encausado.

Viendo que había interés mutuo, los dos decidieron quedar presencialmente tras tres días de charlas por Internet. El joven se desplazó con su coche hasta La Roda y la recogió para llevarla a un parque, donde estuvieron hablando un rato. Tras esto, el encausado ha apuntado que fue la menor quien lo guió para ir a un descampado más apartado donde se besaron y se produjeron los tocamientos.

Los dos han detallado que todos los tocamientos fueron solo por encima de la ropa, mutuos y con consentimiento, hechos que, aún así, la Fiscalía ha considerado un delito de agresión sexual debido a la falta de edad de consentimiento por parte de la menor.

La víctima ha explicado que le confesó la relación a una amiga suya, quien a su vez, se lo dijo a más gente. "Ella lo contó por todo el pueblo y todo el mundo empezó a hablar mal de mi sin saber nada de lo que había pasado realmente. Me agobié y se lo confesé a mi prima, quien a su vez se lo dijo a mi hermano y él a mis padres", ha testificado, justificando que sus padres "asumieron que había habido penetración" y debido "a la vergüenza" y al estar "abrumada", dio esa versión en las primeras declaraciones.

La madre de la víctima ha respaldado la nueva versión, que no ha creído la Fiscalía, quien ha sugerido que el cambio de testimonio podría ser porque ahora la menor es más madura y consciente del impacto que tendría la pena en un chico que le gusta. Además, la acusación ha señalado el informe de los peritos médicos que inspeccionaron a la víctima tras la denuncia, confirmando que esta padeció penetración, si bien no han podido concretar ni cuándo ni cómo, no hallando restos de ADN de varón alguno.

La Fiscalía ha solicitado un total de 6 años de prisión si el tribunal da por probado que hubo penetración, y 3 años de cárcel en caso de que no. Por su parte, la defensa ha reclamado la exoneración del acusado en base al artículo 183 de la Ley de Menores, que concreta que en caso de no haber una gran diferencia de edad y de madurez en relaciones consentidas con menores de edad no se debe imputar pena de cárcel.

Como alternativa, si hay responsabilidad penal, el abogado defensor ha solicitado que se tenga en cuenta la menor entidad de la pena al no existir penetración y que se apliquen los atenuantes como la reparación de daños, una cuantía de 4.000 euros que ya ha sido aportada a la familia de la víctima, reduciendo la pena a un total de un año.

El juicio ha quedado visto para sentencia.