Menos trafico, bolardos, restaurar semáforos y reducción de obstáculos, recetas de Bolaños para avanzar en accesibilidad

CIUDAD REAL, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bolaños, dentro de su estrategia de mejorar la accesibilidad del municipio, ha elaborado un estudio para mejorar la seguridad viaria y garantizar la comodidad de sus ciudadanos, eliminando obstáculos y reestructurando la normalización del tráfico.

Entre las medidas está la instalación de bolardos en las zonas semipeatonales de la zona centro, ya que, debido a la permanente invasión del acerado por parte de los vehículos, afecta a las personas con movilidad reducida o a las familias que circulan con los carritos de bebé, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Otras de las medidas que se van a adoptar, tras el estudio, es la restauración de aquellos semáforos que no están funcionando adecuadamente, así como la eliminación de los que no sean necesarios sustituyéndolos por pasos de peatones.

Además, en las zonas de mayor tráfico se instalará señales verticales luminosas con paneles solares. En esta línea, como medida adicional a las anteriores actuaciones, se está concretando el nuevo estudio de señalización de dos barrios en los que se está detectando mayor número de accidentalidad derivado de un mayor tráfico interno, como son el Barrio de las Veredillas y el Barrio Santa María.

El concejal de tráfico, José Luis Calzado, ha destacado que "con estas medidas se pretende seguir afianzando la seguridad vial y peatonal".

EL ALCALDE PIDE COMPRENSIÓN

Por su parte, el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, ha señalado que "algunas de las medidas pueden no ser comprendidas por toda la ciudadanía, pero hay que hacer respetar las prohibiciones ya establecidas para no perjudicar a los viandantes que ven afectada su movilidad por el aparcamiento injustificado en zonas donde no está permitido".

Además, el Ayuntamiento de Bolaños, en su estrategia de mejorar la accesibilidad, viene realizando diversas actuaciones en la principal vía del municipio, la Avenida de la Vereda, enfocadas a mejorar las condiciones de las aceras y hacerlas más transitables para personas con problemas de movilidad.

Los trabajos consisten en la eliminación de bordillos y elementos que sobresalgan y puedan provocar accidentes y caídas de los peatones, con el objetivo de crear mejores accesos para que la población pueda transitar por las aceras sin riesgos.