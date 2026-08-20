Mercadona estrena en Guadalajara su nuevo modelo de 'Tienda 9' en C-LM. - ALVARO SANCHO

GUADALAJARA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha abierto su primera 'Tienda 9' en Castilla-La Mancha, concretamente en Guadalajara, tras la reforma del supermercado ubicado en la calle Capitán Arenas, 13.

Este nuevo espacio, que tiene una superficie de sala de ventas de 1.596 metros, ofrece un mayor espacio para los productos frescos y presenta mejoras en la experiencia de compra de los 'Jefes', como la compañía denomina internamente a sus clientes).

La reforma, en cuya obra han participado 35 proveedores de construcción y en la que han trabajado 200 personas, ha supuesto una inversión de 2,9 millones de euros.

Entre las principales novedades de este supermercado, que cuenta con una plantilla de 45 personas, está la reorganización integral del espacio, destaca Mercadona en nota de prensa.

Evoluciona de ser una tienda organizada por negocios a estar organizada por procesos. De esta forma, la cadena de supermercados da un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo, gracias a una organización más intuitiva del surtido. Además, favorece la actividad de su plantilla, al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo.

OBRADOR CENTRAL: CENTRALIZACIÓN DE PROCESOS Y EFICIENCIA

De la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda. Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la máxima calidad y frescura, dando más espacio para estos productos en el libre servicio.

Además, ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10 % en energía y de hasta el 40 % en consumo de agua.

INNOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES

A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena.

En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda. Además, la compañía apuesta por el CO2 como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible.

A todo esto, se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, garantizando un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia operativa a largo plazo.

Todo este movimiento de reorganización, centralización de procesos y actualización técnica en la 'Tienda 9' incrementa la productividad y eficiencia del establecimiento. Una evolución del anterior modelo de tienda, conocida como Tienda 8, que se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación.

En línea con las nuevas necesidades y hábitos de los "Jefes", la tienda incluye una zona de descanso para los clientes con 18 sillas. El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es. Con esta reforma, los clientes seguirán beneficiándose de su conocida estrategia SPB (Siempre Precios Bajos), con la que garantiza una cesta de la compra de calidad contundente al precio más bajo posible.

SOBRE MERCADONA

Mercadona es una empresa de supermercados físicos y de venta online con presencia en España y en Portugal. Cuenta con una plantilla de 115.000 personas, de las que 107.500 trabajan en España y 7.500 en Portugal, centradas en ofrecer a los "Jefes" (clientes) un surtido eficiente de máxima calidad y frescura, al mejor precio posible, y un servicio excelente.

En 2025, la compañía alcanzó una facturación de 41.858 millones de euros, con un beneficio neto de 1.729 millones de euros e invirtió 978 millones de euros para seguir mejorando y generando crecimiento compartido para los cinco componentes: 'El Jefe', El Trabajador, El Proveedor, La Sociedad y El Capital.

En Castilla La Mancha cuenta con 72 supermercados, una plantilla de más de 3.850 personas y el año pasado compró por un valor de 2.770 millones de euros a más de 580 proveedores de producto, no comerciales y de servicio.