Mercedes Guerra, del Hospital de Guadalajara, en la lista de los Mejores Médicos de España 2026 de El Confidencial

La doctora Mercedes Guerra - JCCM

GUADALAJARA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La doctora Mercedes Guerra Requena, jefa del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha sido elegida como una de las profesionales más destacadas de España en la iniciativa 'Los mejores médicos de España 2026', impulsada por el diario digital El Confidencial.

Su elección supone un nuevo reconocimiento al prestigio profesional de la propia Mercedes Guerra y a la vez refuerza la proyección del Hospital Universitario de Guadalajara como centro de referencia en Cirugía Vascular tanto en asistencia como en docencia e innovación sanitaria, ha informado la Junta en nota de prensa.

La gerente del Área Integrada de Guadalajara, Elena Martín Ruiz, ha felicitado a la doctora Guerra en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha por este nuevo e importante reconocimiento "que es un motivo de orgullo para la sanidad pública castellanomanchega y para el área sanitaria de Guadalajara".

Elena Martín ha considerado que "su excelencia profesional, su liderazgo y su compromiso con la innovación y la atención a las personas hace de Mercedes Guerra un referente en su especialidad a nivel nacional e internacional".

La iniciativa de 'El Confidencial' distingue a los mejores especialistas en 34 áreas médicas. Para cada especialidad, un comité independiente de expertos realiza una preselección de 10 candidatos, entre los que posteriormente la comunidad médica colegiada elige mediante votación al profesional que considera más destacado en cada disciplina.

En la categoría de Angiología y Cirugía Vascular se distinguía, junto a Mercedes Guerra, a los doctores Pablo Gallo González, del Hospital Ruber Internacional, y Enrique Puras Mallagray, del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo y el Hospital Universitario La Luz. De la doctora Guerra destaca su extensa trayectoria en el tratamiento de la patología arterial y venosa compleja.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid con calificación 'cum laude' tras completar su formación MIR.

Su práctica asistencial se enfoca en procedimientos endovasculares, el uso de la ecografía Doppler intraoperatoria y la incorporación de alta tecnología en cirugía endovascular, liderando la puesta en marcha del primer quirófano híbrido de Castilla-La Mancha.

En el apartado institucional, ha formado parte de la Junta Directiva y ejerció la Presidencia del Capítulo de Cirugía Endovascular de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV).

En la actualidad es vicepresidenta primera de la SEACV, presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad y presidenta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS), labor que compagina con la gestión asistencial y la publicación de artículos científicos en revistas especializadas.

ELECCIÓN POR PARTE DE EXPERTOS

El reconocimiento tiene un especial valor porque no responde a una clasificación basada únicamente en indicadores de actividad o de publicaciones científicas sino que es fruto de un proceso en el que participan tanto un comité de expertos como miles de médicos colegiados, lo que convierte el resultado en un reconocimiento del propio sector sanitario a la excelencia profesional.

Este galardón se suma a una trayectoria ampliamente reconocida que incluye, entre otras distinciones, la obtención de la Medalla al Mérito Sanitario por el Gobierno de Castilla-La Mancha en 2019, su presencia durante dos años consecutivos en la lista Forbes de los 100 mejores médicos de España y el nombramiento de Mercedes Guerra como Hija Adoptiva de Castilla-La Mancha este 2026. L

os galardonados en la presente edición de 'Los Mejores médicos de España 2026' de El Confidencial recibirán su reconocimiento en una gala que se celebrará el próximo 21 de septiembre en Madrid, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.