Una mesa regional del conejo, entre las 18 medidas de Junta C-LM para luchar contra la sobrepoblación de esta especie

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha trasladado un plan integral para reforzar el control de la población de conejo de monte con "18 medidas estratégicas técnicas y de coordinación" para afrontar la sobrepoblación de la especie ante el incremento de daños agrarios y el impacto sobre determinados ecosistemas protegidos en numerosas comarcas.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la consejera Mercedes Gómez, asegurando que este Plan, que medida novedosa trae consigo la constitución de la 'Mesa permanente del conejo de Monte', que se celebrará en las próximas semanas "para un seguimiento conjunto y constante donde se hará fundamental la coordinación entre todos los actores implicados".

Estará formada por hasta 32 representantes correspondientes a la Junta de Comunidades, de la Administración del Estado (Delegación del Gobierno, Ministerio de Transportes, demarcación de carreteras, Adif, confederaciones hidrográficas Guadiana, Tajo, Júcar y Segura), las cinco diputaciones provinciales, las dos organizaciones agrarias Asaja y Upa, así como la Federación de Caza y asociaciones de cazadores, conservacionistas y organismos de investigación que ya están trabajando al respecto. Además, ha señalado que se constituirán mesas provinciales donde se seguirán las acciones.

NUEVAS AYUDAS

Se están preparando las bases para una nueva convocatoria de ayudas destinada a proteger los cultivos más afectados, en las que se incluirá hasta un 70% de subvención para protectores individuales de cultivos y cerramientos metálicos "que ya estamos trabajando con las organizaciones agrarias".

Además, ha explicado que se eliminarán las penalizaciones de la PAC por dos causas, por los daños ocasionados por los conejos y por retirada de majanos.

La consejera ha desgranado las medidas para actuar directamente dónde está el problema, así se crean nuevos Equipos de Control de Fauna (ECOFA). "La situación actual exige reforzar la presencia sobre el terreno con equipos especializados capaces de actuar de manera ágil y eficaz". Por eso se ponen en marcha dos equipos formados por huroneros profesionales que trabajarán a jornada completa especialmente en lagunas, vías pecuarias y taludes de carreteras.

También se reforzará la capacidad operativa del cuerpo de agentes medioambientales pues, como ha señalado Gómez, "es imprescindible sumar nuevas capacidades técnicas para el control nocturno, especialmente en zonas donde los daños son más intensos".

A este respecto, ha informado que este jueves el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, presenta estos equipos especializados en la laguna de Manjavacas (Cuenca), tanto las de huroneros que harán los controles diurnos acompañados por un técnico de la empresa pública Geacam, que será el coordinador de los equipos, como el equipo de agentes medioambientales que ya está funcionando.

Este equipo se encargará de la caza nocturna para lo que ya se ha adquirido material específico, como carabinas calibre 22 y 17, además de dispositivos de visión nocturna. Como ha indicado, la previsión es extender este refuerzo a otras provincias en cuanto estén completados los procesos de formación.

CAJAS TRAMPA

En cuarto lugar, se va a proceder a la autorización excepcional del uso de cajas trampas ya que "muchos agricultores han planteado la necesidad de poder actuar directamente en sus parcelas", y por ello se habilitará el uso extraordinario en casos autorizados. Como ha señalado, "las delegaciones provinciales podrán conceder estas autorizaciones de manera excepcional, dentro del marco legal vigente, y también en lindes y ribazos colindantes".

Además, en coordinación con la Federación de Caza, se creará una bolsa de cazadores para participar en jornadas de control poblacional, especialmente en humedales manchegos. En este punto, se priorizará la participación de jóvenes y mujeres.

Por otro lado, se ha referido a las zonas críticas de la Autovía de los Viñedos pues "existen tramos donde es imprescindible reforzar la seguridad vial y minimizar la entrada de fauna a la vía". Por ello se proyecta un vallado específico en puntos críticos, enterrado y con visera superior. De hecho, desde la Consejería de Fomento ya se han hecho algunas actuaciones en este sentido.

"Lo importante es poner en marcha todas estas medidas, que entran en vigor este mismo jueves y otras que puedan surgir o pudieran ser susceptibles de aplicar en los próximos meses".

Se ha valorado una inversión en torno a cuatro millones de euros, pero como ha dicho, "será un plan vivo y en continuo movimiento en aras de solucionar la problemática de forma real". Así se les ha informado ya a los representantes de las organizaciones agrarias, Asaja y UPA, además de pedirles su colaboración "pues somos conscientes de la situación que están viviendo muchos agricultores de la región", ha indicado la consejera.

MEDIDAS YA EN MARCHA

Gómez ha recordado que "no partimos de cero", pues hay numerosas medidas ya puestas en marcha. "Este año la resolución de la comarca de emergencia cinegética se ha ampliado considerablemente para dar respuesta a la evolución de la población de conejo". Se incorporaron 56 municipios nuevos, alcanzando un total de 364 municipios, lo que representan el 42,80% del territorio regional.

Asimismo, se ha referido a que con esta resolución de 2026 se han introducido procedimientos administrativos más ágiles y ampliado los periodos hábiles para determinadas modalidades de caza. También, ha recordado, que la Consejería ha impulsado capturas en humedales de Toledo, Ciudad Real y Cuenca mediante hurón y redes.

Además, ha recordado las medidas para realizar una gestión útil, sostenible y de aprovechamiento sobre las capturas como "es el convenio vigente con ASICCAZA que permite impulsar la comercialización de carne de conejo silvestre con garantías de trazabilidad y excelente calidad", por lo que se prevé ampliar el proyecto piloto iniciado en Las Pedroñeras (Cuenca). En ese contexto, se fomentará la puesta en marcha de campañas de consumo de esta carne y sus propiedades beneficiosas.

Y respecto a las capturas en vivo, por un lado, se trasladarán a las zonas de escasez y necesidad de la especie para alimentación de otras especies de fauna, así como su traslado a los centros de recuperación de fauna de la región para alimentación de especies protegidas que después son liberadas al medio natural.

También ha recordado las ayudas a través de Agroseguro y las infraestructuras de protección ya ejecutadas, pues ha habido actuaciones previas en años anteriores cuando se instalaron tramos de malla conejera, como los 872 metros colocados en 2018 o los 7 km adicionales en 2020, para reforzar la protección en zonas especialmente afectadas.

Gómez ha informado sobre las capturas continuas que superan los dos millones de ejemplares anuales, según datos de los titulares cinegéticos, y otras cifras relevantes como los más de 16.000 conejos capturados por la Demarcación de Carreteras del Estado en 2025; más de 12.000 capturas contabilizadas en la Autovía de los Viñedos durante ese mismo año y actuaciones anuales de Adif en sus infraestructuras.

"Estamos esperanzados en que estas cifras se superen y se pueda disminuir de forma sustancial la abundancia del conejo de monte en nuestro territorio", ha señalado la consejera. Por ello, ha hecho un llamamiento a los agricultores y asociaciones de cazadores de la región para contar con su colaboración, además de las diputaciones provinciales con medidas específicas como ya ha lanzado la Diputación provincial de Cuenca con el asesoramiento técnico de la Consejería de Desarrollo Sostenible.