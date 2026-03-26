Asaja avisa que medidas de sobrepoblación de conejos no pueden ligarse solo al dinero y aboga por piensos esterilizantes

Archivo - Conejo - JCCM - Archivo

TOLEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha lamentado que si las medidas anunciadas por la Administración regional para hacer frente a la sobrepoblación de conejo de monte "dependen sólo del dinero o la subvención, fracasarán", al tiempo que ha abogado por otras medidas como "piensos esterilizantes".

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha recordado que todas estas actuaciones han sido solicitadas reiteradamente por la organización durante "dos décadas sin obtener respuesta". "Llegan muy tarde y resultan insuficientes".

En un comunicado, ha cuestionado que ahora se consideren viables cuando durante tanto tiempo se rechazaron, dejando a los agricultores asumir en solitario las pérdidas. "Después de tantos años de daños continuados, alguien debería responder por las consecuencias que ha sufrido el campo", ha señalado mediante un comunicado.

Fresneda ha advertido además de que el impacto de las medidas dependerá directamente de su aplicación inmediata, coordinada y simultánea.

"Si no se ponen en marcha todas a la vez y con urgencia, no vamos a notar ningún efecto real. El problema es de tal magnitud que no admite soluciones parciales ni dilatadas en el tiempo. La Consejería debería movilizar todos sus recursos técnicos y humanos para reducir drásticamente la población de conejos en las comarcas de la región afectadas. Si las medidas dependen sólo del dinero o la subvención, fracasarán", ha afirmado.

PIENSOS ESTERILIZANTES

Por ello, el presidente de Asaja ha insistido en que estas medidas deben ir acompañadas de actuaciones adicionales que permitan una solución eficaz, real, justamente compensada y duradera. "Necesitamos ir más allá. Hay que investigar nuevas herramientas que permitan reducir la población de forma masiva y eficaz, como piensos esterilizantes, porque con estas medidas no será suficiente", ha explicado.

Asimismo, ha exigido que los nuevos municipios que se vayan viendo afectados se incorporen de manera inmediata a la declaración de emergencia cinegética y un incremento significativo del presupuesto destinado a este problema.

"Las ayudas del 70% de la inversión para cobertores en leñosos y mallas en cereales supone que el agricultor tiene que gastarse el otro 30% restante y, por tanto, seguir asumiendo una parte del coste de un problema que no han generado", ha subrayado.

En relación con los cotos privados de caza, Fresneda ha sido tajante al señalar que es imprescindible garantizar su implicación activa. "No se puede pedir colaboración y, si no actúan, volver a cargar el problema sobre el agricultor. Si no hay colaboración, habrá que tomar medidas legales", ha advertido.