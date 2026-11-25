Presentación de la campaña. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Técnica Local para la Prevención del Suicidio de Albacete, ha presentado este miércoles en el Salón de Actos de la Diputación de Albacete la campaña 'Hablar del Suicidio Salva Vidas'. Una iniciativa destinada a la divulgación, la concienciación y la prevención del suicidio en la provincia de Albacete.

La presentación ha contado con la participación de la concejala de Asuntos Sociales, Llanos Navarro, junto al diputado provincial del Área Social, Jose González, la concejala de la Mujer, Gala de la Calzada, y la secretaria y psicóloga municipal, Susana Víllora, entre otros, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La concejala ha defendido que "hablar de salud mental es una responsabilidad compartida", poniendo en valor la importancia de "aprender a escuchar sin juzgar, preguntar sin miedo y acompañar sin minimizar el sufrimiento de los demás".

Del mismo modo, Llanos Navarro ha insistido en la importancia de desterrar la idea equivocada de que pedir ayuda es una señal de debilidad, recordando que "es un acto de valentía y el primer paso hacia la recuperación".

La concejala ha puesto en valor esta iniciativa que continúa creciendo con la incorporación de nuevas personas conocidas de Albacete, representantes del deporte, la música, la cultura, el arte y el entretenimiento, a quienes ha agradecido que hayan prestado su imagen y su voz para trasladar un mensaje de esperanza y concienciación.

En este sentido, Llanos Navarro ha señalado que "cuando alguien a quien admiras habla de salud mental, cuando se atreve a abordar una realidad que tantas veces permanece oculta, está contribuyendo a que otras personas se sientan menos solas y encuentren el valor necesario para pedir ayuda".

Según ha señalado, el objetivo de la campaña sigue siendo "romper el silencio, derribar prejuicios y recordar que hablar del suicidio de manera responsable puede salvar vidas", haciendo hincapié en la necesidad de que las imágenes y los mensajes lleguen especialmente a quienes están atravesando momentos difíciles.

Llanos Navarro ha recordado que "detrás de cada vida perdida hay una historia, una familia, unos amigos y un proyecto de vida, así como un entorno que sufre una pérdida irreparable".

La concejala ha agradecido el trabajo, la dedicación y el compromiso de Susana Víllora, psicóloga del Centro Joven y secretaria de la Mesa Técnica, así como la implicación de todos los colectivos, administraciones, asociaciones y profesionales que forman parte de este órgano y trabajan diariamente en la prevención del suicidio y en el acompañamiento a las personas que atraviesan momentos de sufrimiento.

Por su parte, el diputado provincial del Área Social, José González, ha dado la bienvenida a las personas asistentes al Palacio Provincial, recordando que la Diputación forma parte de la Mesa de Prevención del Suicidio desde sus inicios y señalando este espacio de trabajo como ejemplo de cómo la suma de esfuerzos, la coordinación y el compromiso colectivo permiten avanzar en objetivos comunes.

González ha incidido en dos premisas fundamentales: que el suicidio se puede prevenir y que todas las personas podemos contribuir a esa prevención, siempre desde el rigor técnico y el conocimiento especializado.

Asimismo, ha señalado que tanto las instituciones como el conjunto de la sociedad tienen el reto compartido de situar la salud mental y el bienestar emocional entre sus prioridades.

El diputado ha agradecido también la implicación desinteresada de todas las personas que han prestado su voz y su imagen a esta campaña de sensibilización, confiando en que su mensaje trascienda el ámbito local y provincial y contribuya a generar una mayor conciencia social sobre la importancia de la prevención del suicidio