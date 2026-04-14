Mesa del Tercer Sector C-LM anima a contribuyentes a realizar "un gesto legendario" marcando la X Solidaria en su renta

Mesa del Tercer Sector CLM anima a contribuyentes a realizar "un gesto legendario" marcando la X Solidaria en su renta - MESA TERCER SECTOR C-LM

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha animado a los contribuyentes a realizar "un gesto legendario" marcando la casilla 106 de 'Actividades de Interés Social' o X Solidaria en la declaración de la renta porque "ayuda a millones de personas que lo necesitan".

El presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, acompañado por el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez Fernández; el presidente de Cruz Roja Castilla-La Mancha, Jesús Esteban, y por distintos miembros del tercer sector en la región, han presentado en Toledo las actividades de divulgación y difusión de la Campaña de la X Solidaria de la declaración de la renta.

Los miembros del Tercer Sector en la región animan a marcar la X Solidaria y ayudar a las personas que más lo necesitan "sin que te cueste nada". "Ni pagas más, ni te devuelven menos", recuerdan a los contribuyentes. Como si del estreno de una película se tratase, el Tercer Sector presenta su campaña 'El gesto legendario', donde el protagonista son los contribuyentes.

A cada persona que se haga eco de esta campaña, el Tercer Sector les reta a lograr que ocho personas de su entorno más cercano marque la X Solidaria. "Una X que para nosotros es esencial" y con la cual se financian multitud de proyectos destinados a fines sociales para trabajar "con un montón de colectivos".

La asignación fiscal del IRPF permite a las personas contribuyentes elegir el destino de una pequeña parte de los impuestos que ya les han sido retenidos durante el año. En concreto, les permite destinar un 0,7% de su cuota íntegra del IRPF a 'Actividades de Interés Social'. Su objetivo es financiar programas o proyectos de interés social desarrollados por las ONG.

Cada año la Administración permite a los ciudadanos y las ciudadanas elegir el destino de una parte de sus impuestos. Así, al realizar la declaración de la renta, existe la opción personal de elegir entre marcar la casilla de 'Actividades de Interés Social' o la casilla de la Iglesia Católica.

También existe la opción de marcar de elegir ambas casillas. De esta forma las dos aportaciones se suman sin que a la persona contribuyente le cueste nada (0,7 % + 0,7 %). No seleccionar ninguna supone que la persona contribuyente destine su aportación a fines generales del Estado.

Cada año la cantidad recaudada se reparte entre los diversos proyectos de las ONG concedidos de manera fundamentada. La gestión del dinero recaudado se realiza entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y, gracias al trabajo de las organizaciones sociales, llega a millones de personas que lo necesitan.

El número de personas contribuyentes solidarias ha crecido en más de dos millones en los últimos 10 años. Entre 2015 y 2025 la recaudación de la casilla de Actividades de Interés Social ha aumentado en más de 270 millones de euros.

No obstante, advierten desde el Tercer Sector que tanto en Castilla-La Mancha como en España todavía queda casi el 50% de las personas obligadas a hacer la declaración que no marca la casilla de la X Solidaria. Por ello, hacen un llamamiento a la asesorías y a las gestorías para que asesoren a sus clientes porque muchas veces por desconocimiento o porque se quiere confirmar el borrador de manera rápida, no se marca la X Solidaria.

Finalmente, aseguran que es fundamental marca la X Solidaria porque si no fuera por las entidades del Tercer Sector, algunos recursos y servicios no llegarían a los últimos rincones de la región.