El midibús de la Red Hay Amparo atiende más de 250 consultas durante su estancia en la Feria de Albacete

El midibús de la Red Hay Amparo - JCCM

ALBACETE 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha instalado en Albacete durante el fin de semana de Feria un midibús perteneciente a la Red Hay Amparo para ofrecer asistencia ante cualquier caso de violencia sexual, siendo también un punto informativo para todas aquellas personas que quieran saber cómo actuar en caso de ser objeto o de presenciar una agresión machista.

El vehículo, estacionado durante el viernes en las inmediaciones de la Plaza del Altozano, y el sábado a las puertas del estadio José Copete con motivo del concierto de Dani Martín, atendió un total de 254 consultas correspondiendo 247 de las mismas a demandas de información, y las siete restantes al servicio conocido como 'intervenciones' con mujeres que relataron haber sido víctimas de violencia sexual y/o de género en algún momento de su vida sin haber demandado ninguna de ellas derivación.

Esta acción se enmarca dentro de las políticas que el Gobierno de Castilla-La Mancha viene realizando de manera continuada para prevenir y atender casos de violencias sexuales siendo consideradas como tal aquellas que se comenten contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento, y que van desde el exhibicionismo hasta la violación (calificado este el supuesto más grave).

A esta propuesta móvil se suma la campaña de vasos reciclables 'Cero agresiones sexuales, infinita diversión. Respeta mi vaso'. Acción que incluye cartelería informativa y la compra de 42.000 vasos que, desde la Consejería de Igualdad, se ceden a la Asociación de Hosteleros para que los repartan a todas las carpas de la Feria, organismos institucionales y puntos estratégicos llegando también a una treintena de establecimientos de restauración cercanos al Recinto Ferial, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Albacete cuenta con un centro de rápida respuesta abierto durante todo el año de 08.00 a 22.00 horas y con servicio de atención 24 horas al día por medio del teléfono 900 100 114 para atender de manera rápida y directa cualquier agresión machista que pudiera producirse.