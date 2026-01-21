El miércoles 28 arranca en Toledo una nueva edición de las Neurocharlas de Parapléjicos

Archivo - Hospital de Parapléjicos sale a las calles de Toledo para impulsar la cultura científica en la Semana de la Ciencia - CARLOS MONROY - Archivo

TOLEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Divulgación Científica del Hospital Nacional de Parapléjicos inicia un nuevo ciclo de Neurocharlas, una propuesta pensada para acercar el conocimiento científico a la ciudadanía en un entorno cercano y accesible.

Estas sesiones, dirigidas al público general, ofrecen la oportunidad de adentrarse en temas científicos de la mano de expertos. Como en ediciones anteriores, el ciclo estará compuesto por tres encuentros que se celebrarán en enero, febrero y abril, a las 19.30 horas, en la cervecería 'Uthopía', situada en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo.

Según informa el hospital, la primera sesión de esta edición tendrá lugar el día 28 de enero y será impartida por el investigador del Hospital Nacional de Parapléjicos, Manuel Nieto Díaz, quien bajo el título 'Cuernas y cuernos: evidencia de infidelidad o herramientas terapéuticas' explicará cómo la formación y crecimiento de las astas de los ciervos, con su modelo único de regeneración completa y repetida, constituye un área de investigación que podría desvelar programas de regeneración de tejidos, incluido el tejido nervioso, entre otros temas de interés.

Las otras dos sesiones tendrán lugar los días 25 de febrero y 15 de abril y serán impartidas por el doctor Javier Atienza, que hablará de 'Drogopedia y otras historias', y el científico David Reigada, cuya charla lleva por título 'La economía del like: cómo se hacen ricos con tu infeliz adicción a la dopamina'.

Con estas charlas, el Hospital Nacional de Parapléjicos pretende crear un espacio divulgativo cercano en el que se fomente la participación del público y el diálogo directo con los expertos, favoreciendo así un intercambio dinámico sobre distintos ámbitos de la ciencia.

Desde el Hospital Nacional de Parapléjicos animan a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa y a disfrutar de un encuentro enriquecedor en torno al conocimiento y la curiosidad científica.