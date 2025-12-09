Este miércoles llega a cines de Toledo, Villacañas y Albacete 'El Cascanueces' del Royal Ballet en directo desde Londres

Cartel de El Cascanueces. - ROYAL BALLET

'El Cascanueces' del Royal Ballet llegará en directo desde Londres y vía satélite, a cines de TRES localidades de Castilla-La Mancha este miércoles, 10 de diciembre, a las 20.15 horas. En concreto, se proyectará en Toledo (Mk2 Cinesur Luz Del Tajo), Villacañas Toledo (Cine Princesa) y Albacete (Yelmo Cines Vialia Albacete).

Una de las tradiciones navideñas más mágicas del mundo regresa con esta aclamada producción de Peter Wright para embarcar al público en un viaje fantástico junto a los bailarines del Royal Ballet, Marianna Tsembenhoi como Clara, Liam Boswell como el Cascanueces encantado y Gary Avis como el mágico Herr Drosselmeyer, y con los bailarines principales Mayara Magri, como el Hada de Azúcar, y Reece Clarke como el Príncipe.

Este ballet clásico cuenta con la brillante partitura de Tchaikovsky, como el Vals de las Flores, la Danza de los Mirlitones y la Danza del Hada de Azúcar, y la atemporal coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov.

Gracias a los extraordinarios diseños de Julia Trevelyan Oman y la encantadora iluminación de Mark Henderson, la producción sigue siendo una tradición invernal muy querida que el público de todas las edades puede disfrutar en la gran pantalla. La producción cuenta con la Orquesta de la Royal Opera House bajo la dirección de Koen Kessels, ha informado el Royal Ballet en un comunicado.

'El Cascanueces' de Peter Wright ha fascinado al público desde su estreno con la compañía en 1984. El mago Herr Drosselmeyer debe salvar a su sobrino, Hans-Peter, que ha sido transformado en un cascanueces. La única forma de romper el hechizo es que el Cascanueces venza al Rey de los Ratones y encuentre a una muchacha que lo aprecie y lo quiera.

Un atisbo de esperanza surge con Clara, una joven a la que Drosselmeyer conoce en una fiesta de Navidad. Gracias a un poco de magia, una acogedora reunión navideña se transforma en una aventura maravillosa.

Esta producción del Royal Ballet de 210 minutos de duración, se emite en España gracias a la distribución en cines de Versión Digital.