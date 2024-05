Miguel Óscar Aparicio apunta a tener aprobado el presupuesto de Azuqueca de Henares antes del verano

AZUQUECA DE HENARES (GUADALAJARA), 29 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo alcalde de Azuqueca de Henares, Miguel Óscar Aparicio, ha reconocido que, debido al relevo al frente de la Alcaldía, se ha demorado "uno poco" la aprobación del Presupuesto del Ayuntamiento para 2024, pero ha asegurado que el Consistorio funciona "a pleno rendimiento" y que la idea es que pueda estar aprobado para "antes de verano".

Según ha señalado Aparicio en una entrevista a Europa Press, el área social es una prioridad para las dos formaciones que conforman el equipo de Gobierno, asegurando que su intención es seguir trabajando de la mano de las entidades sociales. "Azuqueca es un pueblo que siempre ha contado con el tejido de las asociaciones del Tercer Sector y así se seguirá haciendo", ha declarado.

Por otro lado, ante las continuas demoras y averías que está sufriendo el servicio de los trenes de Cercanías y cómo está afectando a la localidad, el nuevo regidor ha reconocido que es algo que "les preocupa bastante" porque hay muchos azudenses que estudian o trabajan en municipios del Corredor y en Madrid.

Sin embargo, ha subrayado que aunque la situación "es preocupante", están en conversaciones "constantes" con su predecesor en el Ayuntamiento ya que es actualmente el director de Relaciones Institucionales de RENFE, José Luis Blanco, "para buscar las mejores soluciones para los ciudadanos", situación que no solo afecta a Azuqueca sino a las localidades aledañas, ha aclarado.

En este sentido, ha manifestado que la línea del ferrocarril también tiene muchos años y que hay que ir actualizando "poco a poco". En todo caso, ha aseverado que "están vigilantes" y que van a ser "constantes" en sus quejas para que este problema se solucione lo antes posible.

Durante la entrevista, el nuevo regidor ha dejado claro que su equipo de Gobierno pone a los ciudadanos de Azuqueca "por delante" de cualquier ideología.

En apenas dos semanas se cumplirán sus primeros cien días de mandato. Para Aparicio "es un honor" ser el alcalde del municipio en el que nació y donde se crio. "Cuando me lo dijeron, no me lo pensé dos veces", ha subrayado.

"Es un placer poder dirigir el Ayuntamiento de la ciudad donde he crecido y donde he nacido", ha reiterado tras confirmar que siempre ha estado involucrado en los problemas de su municipio y "poder cumplir el sueño de ser alcalde de Azuqueca es uno de los mayores honores".