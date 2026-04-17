El Ministerio de Agricultura culminará antes de julio todas las obras del plan de regadíos en Castilla-La Mancha

Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reivindicado su inversión en modernización de regadíos en Castilla-La Mancha, donde mantiene actuaciones por más de 80 millones de euros y ha asegurado que culminarán antes de julio de este año.

Así lo ha señalado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, durante la clausura del XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, celebrado esta semana en Ciudad Real y que ha reunido a casi un millar de personas, para defender el compromiso del Ministerio con la comunidad autónoma.

Durante su intervención, García ha explicado que el Ministerio está invirtiendo más de 80 millones de euros en modernización de regadíos en Castilla-La Mancha. De esa cantidad, 47 millones corresponden a siete actuaciones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha precisado, tres de esas actuaciones ya han finalizado y se han entregado a las comunidades de regantes, otras dos están terminadas a falta de su recepción formal y las dos restantes continúan en ejecución.

La secretaria de Estado ha asegurado que todas esas actuaciones estarán finalizadas antes del 30 de julio de 2026, fijando así un horizonte concreto para la culminación de unos trabajos con los que el Gobierno ha querido reforzar la eficiencia hídrica y la competitividad del sector agrario.

Junto a esas inversiones, ha mencionado también el proyecto de Illana-Leganiel, donde el Ministerio está invirtiendo más de 24 millones de euros.

En este caso, ha indicado que la parte que corresponde al departamento ya ha finalizado y que la entrega a la comunidad de regantes queda pendiente de que Unión Fenosa complete su parte de la actuación. Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo central está destinando más de 12 millones de euros a los regadíos de Mora.

En su intervención, García ha querido remarcar que la modernización del regadío debe alcanzar a todo tipo de explotaciones y comunidades. "Todos nuestros regantes, grandes, pequeños o medianos tienen el derecho a tener su modernización hecha precisamente para esa mejora utilización del agua", ha afirmado.

La responsable ministerial ha sostenido además que el Ministerio está cumpliendo "íntegramente todos sus compromisos con Castilla-La Mancha", y ha puesto como ejemplo las actuaciones desarrolladas en Letur y Mira tras los daños provocados por la dana. En ese punto, ha detallado que ya se ha ejecutado el 98% de los caminos rurales comprometidos en Letur y Mira, mientras que en el caso de las comunidades de regantes el grado de ejecución alcanza el 79%, a falta de resolver una cuestión relacionada con un paso en una captación de agua.

Según ha añadido, todas esas actuaciones pendientes quedarán terminadas también a lo largo de 2026, en una intervención en la que ha querido trasladar la idea de continuidad y cumplimiento por parte del Ministerio en una materia especialmente sensible en una región donde el agua y el regadío tienen un peso estratégico.

Begoña García también ha puesto en valor el trabajo técnico y administrativo que hay detrás de estas inversiones, citando expresamente a la Secretaría de Estado, a la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, a la Subdirección General de Regadíos y a Seiasa, el medio propio del Ministerio para la modernización de regadíos, cuyo presidente, Paco Mulero, ha estado presente en el acto y ha sido reconocido por su trayectoria.

En el tramo final de su discurso, la secretaria de Estado ha destacado el papel de Fenacore como estructura de interlocución del regadío en España, recordando su presencia tanto en la Mesa Nacional del Regadío como en el Observatorio del Regadío.

Y ha cerrado reivindicando la imagen pública de esta actividad, al señalar que detrás del regadío "hay alimentación, hay seguridad alimentaria y hay personas que fijan la población al territorio".

EL AGUA COMO MOTOR ECONÓMICO

De su lado, durante la clausura del congreso, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha defendido el papel estratégico del agua para la región, al subrayar que el 17% del Producto Interior Bruto autonómico está vinculado al sector agroalimentario.

Martínez Lizán ha insistido en que el agua es "generación de riqueza, de empleo y de vida en nuestros pueblos", y ha reivindicado la necesidad de garantizar los derechos de uso en el territorio donde se genera, en una comunidad autónoma que, según ha recordado, cuenta con la presencia de siete de las nueve confederaciones hidrográficas existentes en España.

El titular regional de Agricultura ha advertido de que los actuales procesos de planificación hidrológica "no recogen las necesidades reales" de Castilla-La Mancha y, en algunos casos, abocan a zonas de regadío a volver al secano, lo que ha vinculado directamente con el riesgo de despoblación en el medio rural.

En este contexto, ha avanzado que el Gobierno autonómico presentará alegaciones en aquellas cuencas donde considere que se perjudican sus intereses y ha reclamado una moratoria en la aplicación de la Directiva Marco del Agua, al entender que existen condicionantes socioeconómicos y geopolíticos que justifican esa revisión.

Además, ha puesto el foco en la situación del Alto Guadiana, donde ha defendido la necesidad de dar respuesta a problemas estructurales como la situación de los acuíferos o los 4.400 pozos de cultivos leñosos, al tiempo que ha cuestionado la base de datos utilizada en la planificación hidrológica, al considerar que se apoya únicamente en la información de las confederaciones sin contraste adicional.

Finalmente, Martínez Lizán ha apelado a la unidad del sector para avanzar hacia un modelo de regadíos modernos y sostenibles, y ha defendido que garantizar su continuidad es clave para asegurar el futuro del medio rural en Castilla-La Mancha.