Ministerio avanza a Gregorio que en enero se conocerá el informe de la propuesta de intervención en el Puente Viejo

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha indicado que el Ministerio de Cultura ha avanzado que en enero de 2026 se conocerá el informe de la propuesta de intervención en el Puente Viejo.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa, donde en la misiva remitida al alcalde en respuesta a una que envió él, desde el Ministerio resaltan que "tienen el compromiso, por parte de la empresa Retineo (actual adjudicataria), de disponer del resultado final del estudio y el informe de la propuesta de intervención en el mes de enero de 2026".

Explican también que "una vez que tengamos estos documentos podremos precisar o aproximar un calendario para la redacción del proyecto técnico necesario conforme al que se desarrollará las obras de reconstrucción".

En la misiva, el Ministerio recuerda que el pasado mes de junio el Ministerio de Cultura, junto con un equipo del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, realizaron una inspección de la parte sumergida del Puente Viejo. Se hizo un barrido lateral de toda la superficie (lecho del río y cimientos) que ha permitido evaluar el estado de conservación de esa zona no visible desde tierra. El resultado de dicha intervención ya está siendo objeto de estudio.

Asimismo, el Instituto de Patrimonio Cultural de España gestionó el encargo de un contrato para la realización de un informe técnico sobre el estado de conservación estructural del puente, los estudios previos y la redacción del proyecto de intervención específico en el conjunto del puente.

La empresa adjudicataria ha sido Retineo Ingeniería, una empresa especializada de ámbito internacional que trabaja para resolver y dar una respuesta integral y personalizada independientemente de la tipología del proyecto, en este caso de rehabilitación, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Este documento sentará las bases para la redacción del correspondiente proyecto técnico para conseguir que la reconstrucción del puente se realice con garantías. La envergadura y complejidad del proyecto, respetando siempre los criterios y metodologías en el campo de la conservación, condicionan los plazos porque son proyectos muy complejos que requieren unos tiempos mínimos que garanticen la máxima calidad del trabajo en todas sus fases (estudio, diseño y ejecución de soluciones), explican desde el Ministerio de Cultura.

JUNTA DE GOBIERNO

Jesús García-Barroso ha dado cuenta de la aprobación del expediente del contrato de suministro para la adquisición y entrega de bancos y jardineras de mobiliario urbano en Talavera de la Reina; por valor de 211.260,17 euros, IVA incluido.

También se ha aprobado la tercera certificación del contrato mixto de obra de construcción de cubierta móvil en el Polideportivo "José Ángel de Jesús Encinas" (JAJE) en sustitución de la actual, y de servicio previo de redacción del proyecto de ejecución de la obra, por valor de 141.174,32 euros IVA incluido.

Ha salido adelante el expediente del contrato de servicio de reparación mediante soldadura plástica de los contenedores de polietileno destinados a la recogida de residuos domésticos, por precios unitarios; se inicia por tanto el contrato con un una base de licitación de 107.593 euros.

Se ha aprobado la tercera certificación del contrato de obra de musealización del Centro Isla de la Cerámica de Talavera de la Reina, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Talavera de la Reina, financiado por los Fondos Next Generation-UE, a través del PRTR (C14.I1.S2), Actuación 10 - Eje 3, por un importe de 52.212,83 euros IVA incluido.

También se ha aprobado el proyecto de Ordenanza municipal reguladora del uso de vehículos de movilidad personal (patinetes) por las vías urbanas de Talavera de la Reina.

Se ha dado luz verde a una licencia de obras de acondicionamiento y exterior de local comercial y licencia de apertura de supermercado DIA en el local sito entre la calle entrada Barrionuevo con vuelta a la calle San Francisco, que cuenta con un presupuesto de 260.972 euros.

Por otra parte, se ha aprobado la modificación del Acuerdo JGL.2025.49.10, de 17 de noviembre de 2025, por el que se aprobó la programación y gasto de la Navidad 2025 y Reyes 2026, en el sentido de ampliación de la previsión y distribución presupuestaria de gastos asumibles por la Concejalía de Festejos por un importe de 4.000 euros en la partida presupuestaria 2025, quedando inalterado el resto de las aplicaciones presupuestarias.

Además, se ha aprobado la tercera ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra de rehabilitación integral de los edificios norte y sur de la antigua Central Hidroeléctrica " Virgen del Pilar" de Talavera de la Reina (Actuación 3 - Eje 1) y de un horno-tejar para producción alfarera (Actuación 16 - Eje 4), en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Talavera de la Reina, financiado por los Fondos Next Generation-UE, a través del PRTR (C14.I1.S2), hasta el 31 de marzo de 2026, a favor de la empresa Artectum.

Esto responde a un informe del delegado provincial de Cultura, que solicita una serie de exigencias en la rehabilitación y al no haber tiempo suficiente para llevarlas a cabo, ha sido necesario ampliar el plazo.

A su vez, en Junta de Gobierno se ha aprobado la ampliación del plazo de ejecución del contrato, de obra de musealización del Centro Isla de la Cerámica de Talavera de la Reina, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Talavera de la Reina, financiado por los Fondos Next Generation-UE, a través del PRTR (C14.I1.S2), Actuación 10 - Eje 3, hasta el 31 de marzo de 2026, por las mismas razones anteriormente descritas.

Jesús García-Barroso ha informado de la cesión de uso en precario, por un período de dos años, de un despacho en la planta baja en el Centro Cívico y Cultural Jiménez de Gregorio a la Fundación TAGUS.

Finalmente, se ha dado luz verde al sistema de libranzas de los fines de semana y festivos de los taxistas de Talavera de la Reina para el año 2026, que alternarán las matrículas pares con las impares.