Ministerio de Cultura trabaja en los pliegos para redactar el proyecto de intervención del Puente Viejo de Talavera

Reunión entre el Ayuntamiento de Talavera y el Ministerio de Cultura. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura está trabajando en los pliegos para la licitación de la redacción del proyecto de intervención del Puente Viejo en Talavera de la Reina y avanzar así con el proceso de recuperación tras su derrumbe.

Así lo ha trasladado la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert, que se ha reunido en el Ministerio de Cultura con el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio.

La directora general ha trasladado al Ayuntamiento los resultados de los estudios técnicos realizados, unos informes que son imprescindibles para garantizar el éxito de las futuras intervenciones, ha informado el Ayuntamiento y el Ministerio en nota de prensa.

El alcalde ha explicado que estos informes servirán de base para redactar el futuro proyecto de intervención. "El Puente Viejo es uno de los símbolos más importantes de Talavera y todos compartimos el objetivo de garantizar una recuperación rigurosa y duradera que asegure su conservación para las próximas generaciones", ha señalado.

Así, ha valorado que el Ministerio ya esté trabajando en los pliegos para licitar la redacción del proyecto, lo que permitirá continuar avanzando en el proceso de recuperación de este Bien de Interés Cultural.

En ese sentido, Gregorio también ha trasladado a la directora general la conveniencia de reducir al máximo los plazos administrativos para que la ciudad pueda recuperar cuanto antes una infraestructura "emblemática y muy querida por todos los talaveranos", que además "comunica varios barrios de la ciudad".

El paso sucesivo de varias borrascas a lo largo del mes de marzo de 2025 elevó notablemente el caudal del río Tajo, en especial, a su paso por la ciudad de Talavera de la Reina, ocasionando daños en el Puente Viejo.

MURALLAS

El Ayuntamiento, titular de las murallas, ha explicado los daños estructurales detectados y ha presentado el Plan Director que ha elaborado y que recoge las principales líneas de actuación para la conservación y puesta en valor de este importante conjunto patrimonial.

El Ministerio de Cultura, por su parte, se ha comprometido a colaborar con la administración municipal, así como con los técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha, para coordinar diagnósticos técnicos y definir posibles actuaciones, respetando el marco competencial de cada administración.

Gregorio ha explicado a la directora general los daños estructurales detectados y ha presentado el Plan Director elaborado por el Ayuntamiento, que recoge las principales líneas de actuación para la conservación y puesta en valor de este importante conjunto patrimonial.

El alcalde ha agradecido la disposición mostrada por el Ministerio de Cultura para colaborar con el Ayuntamiento y con los técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la coordinación de los diagnósticos técnicos y en la definición de futuras actuaciones.

"Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para proteger, conservar y poner en valor nuestro patrimonio histórico, porque constituye una parte esencial de nuestra identidad y un importante motor de desarrollo cultural y turístico para Talavera", ha afirmado.