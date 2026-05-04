Ministerio destaca que se reforzará el liderazgo directivo de centros educativos mediante un proyecto de ley

El 50 Congreso de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (Fedadi) celebrado en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha remarcado en Guadalajara el papel del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para reforzar el liderazgo directivo de centros educativos mediante un proyecto de ley que está camino del Congreso de los Diputados.

El 50 Congreso de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (Fedadi), celebrado en el IES Brianda de Mendoza, ha situado en el centro del debate la necesidad de consolidar un modelo de dirección escolar que trascienda la gestión administrativa para convertirse en motor de transformación educativa en un contexto globalizado.

El encuentro, que ha reunido a responsables educativos de toda España junto a representantes institucionales como el secretario de Estado de Educación la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; el delegado de Educación en Guadalajara, Ángel Fernández-Montes, y el presidente de Fedadi, Toni González, ha servido para reforzar la idea de que el liderazgo pedagógico es clave para garantizar el éxito del alumnado.

Durante su intervención ante los periodistas, el secretario de Estado ha subrayado la evolución del papel de los directores, que han pasado de una función "más burocrática y administrativista" a ejercer un liderazgo centrado en la mejora educativa y la transformación de los centros.

"El objetivo último es el éxito del alumnado", ha remarcado, destacando que los equipos directivos son "elementos clave" para afrontar retos como la diversidad en las aulas, la convivencia escolar o la irrupción de la inteligencia artificial.

En este sentido, De la Rosa ha avanzado que el Ministerio trabaja ya en un proyecto de ley "en camino del Congreso de los Diputados" destinado a mejorar las condiciones de la enseñanza. Entre las medidas contempladas figuran la reducción de las horas lectivas del profesorado y la bajada de ratios, iniciativas que, según ha explicado, contribuirán también a facilitar la labor de los equipos directivos y a mejorar el funcionamiento cotidiano de los centros.

El responsable ministerial ha lanzado además un mensaje de reconocimiento a los directores por su "compromiso, valentía y liderazgo pedagógico", al tiempo que ha insistido en la necesidad de hacer más atractiva la función directiva para evitar la falta de candidaturas y reforzar su papel como agente de cambio educativo.

Por su parte, el presidente de Fedadi ha puesto el foco en las dificultades crecientes que afrontan los equipos directivos, alertando de la escasez de aspirantes a estos puestos debido a la sobrecarga administrativa y a la complejidad del contexto educativo actual. En este sentido, ha reclamado a las administraciones un refuerzo decidido de los recursos humanos, incluyendo la incorporación de profesionales especializados --como psicólogos sociales y terapéuticos-- para atender adecuadamente la diversidad del alumnado.

Asimismo, ha defendido la necesidad de aumentar las horas destinadas a la gestión directiva y de reducir las ratios en las aulas, insistiendo en que estas medidas deben entenderse como una inversión estratégica y no como un gasto. También ha subrayado la importancia de proteger y prestigiar la función directiva para garantizar el relevo generacional y asegurar una educación de calidad.

Finalmente, el director del IES Brianda de Mendoza, José Miguel Alonso, ha respaldado las líneas de actuación planteadas y ha incidido en que "invertir en educación es invertir en el futuro de la sociedad".

En su opinión, mejorar las condiciones en las que trabajan los equipos directivos resulta fundamental para afrontar los desafíos actuales, entre ellos la falta de candidatos dispuestos a asumir responsabilidades de liderazgo en los centros.

Alonso ha advertido de que la creciente complejidad del cargo exige reformas que devuelvan atractivo a la función directiva, al tiempo que ha valorado positivamente las iniciativas legislativas anunciadas por el Ministerio como una oportunidad para fortalecer el sistema educativo desde la base de su liderazgo.