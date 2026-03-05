Ministerio de Exteriores evacúa a un vecino de La Roda que estaba en Dubái y que había pedido ayuda para volver a España

Evacuación de ciudadanos españoles, a 4 de marzo de 2026, en Oriente Próximo. Un avión A330 MRTT, con capacidad para unas 250 personas, ha despegado esta mañana de la Base Aérea de Torrejón. El Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) son - Ministerio de Defensa

ALBACETE 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de la Roda (Albacete) ha sido evacuado de Dubái tras pedir ayuda al Ministerio de Asuntos Exteriores por la actual escalada del conflicto en Oriente Próximo, originada con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado.

Así lo ha desvelado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en declaraciones a los medios desde la localidad de Sigüenza, donde ha asistido a una jornada junto a la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Sabrido ha confirmado que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha trasladado a esta persona de La Roda hasta El Cairo (Egipto) y desde allí, volará a Barcelona.

Ha aprovechado para recordar a todas las personas de Castilla-La Mancha que quieran regresar a España que tienen a su disposición las subdelegaciones del Gobierno, la propia Delegación y el Ministerio.