La ministra Milagros Tolón acude este viernes al acto institucional del 182 aniversario de la Guardia Civil en Toledo

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. - Isa Saiz - Europa Press
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 14 mayo 2026 19:34
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TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, FP y Deportes, Milagros Tolón, asistirá este viernes al acto institucional con motivo del 182 aniversario de la Guardia Civil.

El acto, que tendrá lugar a las 11.00 horas en el Campus Universitario de San Pedro Martir, contará también con la asistencia del mando accidental de la Segunda Zona de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, el coronel Jesús Manuel Rodrigo, así como del Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, encargado de clausurar el mismo.

También está prevista la asistencia, por parte de la Administración regional, del consejero de Fomento, Nacho Hernando, así como el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez.

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