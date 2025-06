La ministra de Vivienda confía en que el Gobierno de C-LM se sumará al Acuerdo Estatal

GUADALAJARA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, confía, "no tiene ninguna duda", en que Castilla-La Mancha se sumará al Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030 y ha asegurado que desde el Ministerio van a trabajar para eso.

Así lo ha puesto de manifiesto la ministra durante su participación en 'LAB, Laboratorios de conversación' de Ser Castilla-La Mancha, trasladados precisamente este miércoles hasta Guadalajara para hablar sobre 'Vivienda. Entre la crisis y el derecho', donde Isabel Rodríguez se ha sometido a las preguntas de la directora de Contenidos de la cadena en la región, Gema Molina.

Una intervención de algo más de una media hora en la que la titular de Vivienda ha señalado que "la excusa para hacer política de vivienda no puede ser la ausencia de recursos económicos y habrá que hacer los esfuerzo que haya que hacer" para ello, ha dicho, mostrando su "total respeto" a la competencia autonómica y recalcando que no es igual la situación de Guadalajara o el Corredor que la de algunos municipios de Ciudad Real, Albacete o Cuenca.

"Se trata de situación muy diversas que han de afrontarse teniendo en cuenta esa diferenciación", ha señalado a la par que ha mostrado el compromiso incondicional del Gobierno central con Castilla-La Mancha.

Así, en los últimos cuatro ejercicios, el Gobierno de Pedro Sánchez ha transferido a la región castellanomanchega más de 246.744.400 euros para políticas públicas de vivienda y el ejecutivo regional ha ejecutado 205.628.000 euros, lo que supone el 83% de lo transferido.

La titular de este área cree que es también "importante" que el resto de las CCAA que hasta ahora no han mostrado su interés por sumarse a este pacto, se sumen porque "no podemos perder esta oportunidad, y yo tengo interés en ayudarlas, acompañarlas y dotarlas de los Presupuestos Generales del Estado para que puedan incrementar estas políticas", ha subrayado.

Respecto a las medidas que plantea su ministerio para provincias donde como Guadalajara o Toledo el precio de la vivienda ha subido mucho y que no están dentro de esas zonas tensionadas, Rodríguez ha reconocido que la solución es compleja porque son muchos los elementos que han de conciliarse.

"No es una política sencilla", ha recalcado tras manifestar que lo que está haciendo el Gobierno central ahora es dar instrumentos, "llaves" para consolidar el derecho, y tiene claro que la la solución pasa por "una oferta pública" que marque al mercado desde los precios públicos y un precio público para que no exista un "incentivo perverso a querer agotar un contrato de un inquilino y echarte a la calle para que haya un nuevo inquilino para subirle el precio".

En su intervención, la titular de Agenda Urbana ha señalado también que en el caso de Castilla-La Mancha es una tierra que tiene "un absoluto crecimiento económico y con un gobierno comprometido con los avances sociales, por lo que tanto a esta región como a Guadalajara les augura un futuro "positivo", segura que "estos pequeños inconvenientes", en referencia al acceso a la vivienda, se superarán.

"Espero haberlos convertido en derecho cuando acabemos con esta crisis", ha subrayado, tratando de ofrecer una radiografía de una crisis de la vivienda que a su juicio no es nueva aunque sí distinta a otras.

"Habremos consolidado el derecho cuando hayamos acabado con la crisis", ha puntualizado, reconociendo que ello conllevará cambios pero, convencida de que están en el camino de mejorar la situación porque van en la dirección "correcta".

En todo caso, para Rodríguez es evidente de que si cada mañana en los informativos se habla de vivienda es que es una prioridad política del Gobierno que requerirá recursos públicos, lamentando el "lastre" que tiene España y partidaria de que el parque público que que se levante "ha de ser para hoy y para siempre".

Lo que no ha podido precisar la ministra son las viviendas del Sared que se van a poner a la venta en Castilla-La Mancha aunque ha precisado que se podrían conocer antes de que termine el mes, recordando cómo en Guadalajara, hace apenas unos días se licitaron 154 viviendas impulsadas por la empresa pública Sepes para el alquiler en Aguas Vivas.

La ministra también se ha referido en su comparecencia a las 156 viviendas que se impulsaron en la ciudad siendo alcalde Alberto Rojo en Aguas Vivas también, fruto de un convenio a tres bandas, donde se muestra el impulso que dio el gobierno con los fondos de recuperación a la política de vivienda.

En este sentido, Rodríguez ha hecho hincapié en la incorporación de la industrialización en este modelo de viviendas como "una de las grandes apuestas en los últimos años -ha dicho-", reconociendo que este sistema está suponiendo un ahorro de tiempo de unos tres o cuatro meses.

Ha lamentado que este convenio tripartito que era para 300 pisos inicialmente se haya reducido a 156 por diversas circunstancias, por lo que ha aprovechado para pedir que ese suelo que queda pendiente se aproveche cuando salga a licitación para nuevas viviendas asequibles. "Me dan igual las circunstancias, no busco culpables sino soluciones, y lo que no quiero es que ese suelo público no se aproveche con carácter público", ha declarado.

La titular de Vivienda ha aprovechado, igualmente, para pedir a los ayuntamientos que se puedan agilizar las licencias de obra pública.

Una comparecencia en la que ha hablado también del problema de vivienda en las zonas rurales, donde si bien no faltan, si están en mal estado, y ante esta situación la ministra ha admitido que es otro gran debate y que hay que hacer también "un esfuerzo" para rehabilitarlas.

Hoy en día hay contemplados más de 6,4 millones de euros para la compra de vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes y más de 46 millones en ayudas para inversiones a proyectos locales de energía limpia en municipios de menos de 5.000 habitantes.