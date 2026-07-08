La ministra de Vivienda defiende la propuesta de financiación del Gobierno de España a pesar del rechazo de C-LM

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su asistencia a Almagro con motivo del Festival Internacional de Teatro Clásico. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido este miércoles la propuesta del Gobierno de España para el nuevo modelo de financiación autonómica, a pesar del rechazo trasladado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

"Yo lo que tengo que poner en valor por parte del Gobierno de España es que nunca antes ni Castilla-La Mancha ni ninguna otra comunidad autónoma había recibido tantos recursos de la Administración General del Estado para desarrollar sus políticas", ha declarado Rodríguez ante preguntas de los medios, durante una atención a medios durante su estancia en Almagro con motivo del Festival Internacional de Teatro Clásico.

"El Gobierno de España ha vuelto a poner más recursos para las comunidades autónomas y que creo que es un debate que se está celebrando en el seno del órgano en el que ha de celebrarse, que es la Conferencia de Política Fiscal y Financiera", ha recordado la titular de Vivienda.

"Castilla-La Mancha, sin duda, es una de las comunidades que en distintos ratios más gana, incluido la percepción de renta o de financiación en relación al número de habitantes", ha afirmado Rodríguez.