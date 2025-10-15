Miscota desembarca en la TechVillage de MediaMarkt con un espacio 'shop in shop' especializado en bienestar animal

Acto de inauguración del espacio de Miscota en el MediaMarkt TechVillage. - MISCOTA

La compañía especializada en productos para mascotas, Miscota, ha abierto ha instalado un nuevo espacio 'shop in shop' en la MediaMarkt TechVillage de Majadahonda. De esta forma, la empresa perteneciente al Grupo Ibérica, de amplia presencia en Castilla-La Mancha, ofrecerá de mano de MediaMarkt un espacio 'shop in shop' dedicado íntegramente al bienestar animal.

Con una superficie de 200 m2, cuenta con un espacio 'shop in shop' que introduce el bienestar animal en un entorno único donde tecnología, innovación y experiencia de compra integral se unen, según ha informado la compañía en una nota de prensa.

Los clientes pueden encontrar desde alimentación y accesorios hasta productos de higiene y cuidado, con marcas reconocidas como Freedog, Gosbi, Advance o Acana, junto a referencias propias de la compañía.

Desde la empresa del Grupo Ibérica, destacan las potenciales sinergias de ambos establecimientos, ya que tanto las tiendas de MediaMarkt como Miscota son espacios petfriendly, lo que permite a los visitantes acudir con sus mascotas y disfrutar de una experiencia de compra diferente y cercana.

En palabras de Fernando Núñez Rebolo, Presidente de Miscota y de Grupo Ibérica, "para nosotros poder estar hoy aquí, alineados con una multinacional como es MediaMarkt es un sueño hecho realidad".

"Espero que sea el inicio de un proyecto global, en el que podamos llegar a los clientes de ambas empresas ofreciéndoles ventajas a la hora de realizar sus compras", ha señalado Núñez Rebolo.

Por su parte, Óscar Alonso, CEO de Miscota, ha asegurado que la "incorporación a la TechVillage de Majadahonda es un paso muy importante para Miscota. No solo nos acerca más a nuestros clientes, sino que también nos posiciona en un espacio único donde convergen innovación, tecnología y experiencias de compra diferenciales".

Alonso ha destacado la apuesta por los valores de la compañía, "fieles a nuestro compromiso de ser un espacio petfriendly, abierto a las familias y a sus mascotas".

Por parte de MediaMarkt, también se ha destacado el potencial de sinergias entre las dos compañías. En este sentido, el director general de Operaciones (COO) de MediaMarkt España, Antonio Ferrero, ha destacado que con "la llegada de Miscota a nuestro TechVillage damos un paso más en nuestro compromiso por ofrecer experiencias únicas y personalizadas a nuestros clientes".

"Esta iniciativa refuerza nuestro formato de tienda Lighthouse diseñado para ofrecer productos y servicios que van más allá de la tecnología y se adaptan a toda la familia", ha planteado Ferrero.

El TechVillage combina zonas de venta con espacios de marca diseñados para que los clientes interactúen directamente con la tecnología, prueben productos innovadores, accedan a lanzamientos exclusivos y reciban asesoramiento especializado.

Las áreas temáticas, centradas en movilidad eléctrica, bienestar y nutrición, ofrecen experiencias de compra integrales. La incorporación de Miscota, que con esta apertura alcanza su tienda número 75 en España, amplía el proyecto e integra el bienestar animal dentro de MediaMarkt TechVillage.