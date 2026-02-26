El Miteco abre la puerta a revisar y extinguir derechos de agua en el Alto Guadiana ante su sobreexplotación

Archivo - Río Guadiana - CHG - Archivo

CIUDAD REAL, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Agua del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), María Dolores Pascual, ha abierto la puerta a revisar e incluso extinguir derechos de uso de agua en el Alto Guadiana ante la situación de sobreexplotación que atraviesan sus acuíferos y ha defendido la necesidad de avanzar hacia una gestión sostenible que frene la tendencia negativa actual.

Durante su participación en la II Jornada Técnico-Jurídica de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, celebrada en Ciudad Real bajo el título 'Consideraciones sobre el derecho al uso privativo de las aguas subterráneas', Pascual ha señalado que "toda gestión del agua tiene aparejada de una forma imprescindible la controversia" y ha subrayado que gestionar el agua supone, en gran medida, gestionar conflictos, aunque también ha destacado la trayectoria de diálogo y búsqueda de acuerdos en este ámbito.

En relación con la posible extinción de derechos de agua, ha afirmado que la Administración debe estar "abierta a todas las posibilidades", ya que el cumplimiento de plazos concesionales está situando a muchos aprovechamientos, no solo de regadío sino también hidroeléctricos, en un momento de revisión.

Ha precisado que se trata de una variable que la administración tiene que empezar a valorar, siempre con garantías jurídicas y con el apoyo de profesionales del ámbito judicial y del derecho.

Pascual ha reconocido que en el Alto Guadiana no se está produciendo una gestión sostenible de los recursos y ha advertido de que no se puede mantener derechos de agua por encima del recurso renovable disponible.

En este punto, ha recordado que las aguas subterráneas han permitido el desarrollo económico y social de amplias zonas del interior, pero ha incidido en que "el agua no es infinita" y que es necesario establecer métodos de limitación y medida.

En este contexto, ha planteado avanzar en varias líneas de actuación, entre ellas la posible minoración de extracciones y una transformación agronómica hacia cultivos menos consumidores de agua pero suficientemente rentables para mantener el nivel de vida de la población.

"No estamos hablando de que la gente tenga que marcharse", ha aclarado, aunque sí ha defendido la necesidad de iniciar una senda de transformación para frenar la sobreexplotación del acuífero.

Asimismo, ha insistido en que existen aprovechamientos irregulares que no pueden mantenerse y ha defendido el trabajo de la administración en el control de extracciones, así como la necesidad de contar con la implicación de los usuarios, ya que la Confederación no puede actuar en solitario.

En cuanto a la coordinación institucional, ha subrayado que la competencia en materia de agricultura corresponde a la comunidad autónoma y ha defendido que el Ministerio y el Gobierno regional deben avanzar conjuntamente en esa transformación, como ya se ha hecho en otros territorios. El objetivo, ha explicado, es frenar primero la tendencia negativa y, si es posible, comenzar a revertirla.

Sobre el futuro del Plan Especial para el Alto Guadiana, ha recordado que la cuenca se encuentra en el cuarto ciclo de planificación hidrológica y ha recomendado la lectura de los esquemas de temas importantes elaborados por la Confederación, donde se plantean alternativas y propuestas que deben debatirse en el proceso de planificación.

Finalmente, ha detallado que la política del Ministerio respecto a las aguas subterráneas se apoya en tres ejes: la mejora del conocimiento, con una licitación en curso de alrededor de 17 millones de euros para la modelización numérica de acuíferos y estudios de protección; la mejora y racionalización de los usos, incluyendo sustituciones allí donde sea posible y digitalización; y el refuerzo de la gobernanza y del diálogo con usuarios y operadores jurídicos.

"Todo problema técnico acaba siendo un problema jurídico, económico y, finalmente, social", ha concluido, defendiendo la necesidad de abordar la gestión del agua desde todos esos planos para mejorar la vida de las personas.