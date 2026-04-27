La modificación del Estatuto de Personas Consumidoras, a debate y votación este jueves en las Cortes de C-LM

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TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha debate y vota este jueves, 29 de abril, el Proyecto de Ley de Modificación del Estatuto de las Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha, en una sesión en la que deberá decidirse también si se crea a propuesta del Grupo Popular una comisión de estudio sobre cultivos leñosos y que contará con debates sobre la carrera profesional sanitaria y sobre la propuesta de declarar la montería como Bien de Interés Cultural.

La Junta de Portavoces y la Mesa del Parlamento Autonómico se han reunido este lunes en la Sala de la Mesa para fijar un orden del día con seis puntos y convocar esta sesión ordinaria para el jueves a las 10.00 horas en el Convento de San Gil, como es habitual.

El pleno arrancará con la ratificación del nuevo miembro del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, a propuesta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha; para dar paso a continuación al grueso de los debates.

El primero de ellos será el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 3/2019 de 22 de marzo del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha, tras su paso por la Comisión de Sanidad el 11 de marzo, donde fueron incorporadas 14 enmiendas de los tres grupos, quedando las 17 vivas para su debate y nueva votación en esta sesión plenaria, para la que fue designado ponente del dictamen el diputado socialista Ángel Tomás Godoy.

A continuación, tendrá lugar el debate de la propuesta del Grupo Popular para la creación de una Comisión de Estudio sobre Cultivos leñosos y directiva marco del agua, con la decisión sobre ello en la ronda de votaciones.

Además se abordará un debate general sobre la carrera profesional sanitaria, a propuesta de los grupos Popular y Socialista; y una proposición no de ley del Grupo Vox sobre la declaración de la montería como un Bien de Interés Cultural (BIC).

Por último, tras las votaciones, la oposición formulará tres preguntas orales al Consejo de Gobierno, en el caso de Vox relativa a priorizar ayudas a castellanomanchegos y en el caso del PP sobre el Hospital Virgen del Valle de Toledo y sobre escuelas infantiles.