La modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, siniestralidad, agua y mayores, al pleno de este jueves en las Cortes

Reunión de la Mesa de las Cortes de C-LM. - CORTES DE C-LM

TOLEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha abordará este jueves la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, a través de una proposición de ley del Grupo Socialista, así como la resolución de la Comisión de Igualdad al informe de los tres primeros años de implantación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.

Lo hará en una sesión en la que se llevarán a cabo debates también sobre siniestralidad laboral, gestión del agua, situación de las personas mayores y la empresa pública Geacam y que se cerrará con tres preguntas orales al Consejo de Gobierno, ha informado el Parlamento autonómico en nota de prensa.

La Junta de Portavoces y la Mesa presididas por Pablo Bellido se han reunido este lunes en la Sala de la Mesa del Edificio de Grupos en Toledo para fijar el orden del día y convocar la próxima sesión del pleno para este jueves, 16 de julio, en el Convento de San Gil de Toledo, con nueve puntos en el orden del día.

El pleno comenzará con la toma en consideración y la tramitación por lectura única de la Proposición del Ley del Grupo Socialista parta la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para dar paso a continuación a su debate y su votación en la ronda posterior.

El siguiente asunto consistirá en un breve debate de la resolución socialista sobre el informe de los tres primeros años de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de la Comisión de Igualdad sobre la Ley de Derechos LGTBI, aprobada en la Comisión de Igualdad de la semana pasada, en la que compareció la consejera del ramo, Sara Simón.

Además, la jornada incluye el desarrollo de tres debates generales. El primero de ellos lo es por iniciativa tanto de los grupos Socialista como Popular sobre siniestralidad laboral; otro más presentado por el PSOE abordará la gestión del agua en la región; y el tercero de ellos lo es en relación con la situación de las personas mayores en Castilla-La Mancha, en este caso a iniciativa del PP.

El pleno debatirá y votará también una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Vox sobre su propuesta de auditoría a la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam).

En el último bloque de control a la acción del Ejecutivo Autonómico, los grupos de la oposición formularán tres preguntas orales, en el caso de Vox sobre inmigración ilegal y en el del PP sobre el Hospital del Valle de Toledo y en relación a la situación de los castillos en la región.