Modificar Ley Agricultura Familiar y paralizar canon de agua, entre las enmiendas de PP a ley de acompañamiento de Junta

TOLEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado una serie de enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha para 2024, entre las que los 'populares' incluyen una para paralizar la entrada en vigor el canon del agua, otra para eliminar la Agencia de Transformación Digital y una más para modificar la Ley de Agricultura Familiar.

Así lo ha desvelado en declaraciones a Europa Press la secretaria regional del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, quien ha explicado que piden la supresión de la creación de la Agencia de Transformación Digital porque conlleva "innumerables remisiones" reglamentarias.

"No cuestionamos si es oportuna o no la creación de la Agencia, pero la forma en la que el Gobierno pretende crearla deja mucho que desear. Algo que va a ser aprobado por las Cortes, pero que el desarrollo último lo llevará a cabo el Gobierno, lo que genera desconfianza", ha manifestado.

En cuanto a la Ley de la Agricultura Familiar, Agudo ha recordado que hace unos días la Junta ya anunciaba su modificación y una "marcha atrás" a una norma de la que el PP ya advertía que permitía la expropiación de tierras por lo que presentó una proposición de ley para derogar el artículo concreto que recoge esa expropiación y que, ha dicho, el Gobierno regional "está obstaculizando" en las Cortes.

"Pese a que el PSOE no acusó de lanzar bulos, hemos visto oportuno aprovechar esa Ley de Medidas Administrativas para llevar a cabo la supresión de esa expropiación de Emiliano García-Page a las tierras de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha", ha sostenido.

Por medio de otra enmienda, los 'populares' pedirán que no entre en vigor el canon del agua, por el "empobrecimiento" que va a suponer a los particulares y a las empresas castellanomanchegas, pero también a la industria agroalimentaria, "que ya ha pedido que no se aplique y que entendemos que no se puede aplicar a nadie debido también a la situación económica complicada que vive Castilla-La Mancha".

También introducen los 'populares' una enmienda para congelar las tasas al sector agrícola y ganadero ante la situación que están atravesando. "Entendemos que es un mal momento para que el Gobierno de Castilla-La Mancha suba las tasas a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, tanto en la actividad como en las pruebas de laboratorio", ha dicho Agudo, para agregar que "es una pequeña ayuda, pero una ayuda importante debido a la situación del campo".

Otras propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular van dirigidas a mejorar el texto de la Ley de Acompañamiento, a prestaciones sociales, en la Ley de Hacienda, al IPEX o a las vías pecuarias. "Enmiendas que son constructivas, que van en beneficio del interés general", ha dicho.

La secretaria regional del PP ha apuntado que a pesar de que este Proyecto de Ley merece una enmienda a la totalidad por su "compleja técnica legislativa", desde el Grupo Parlamentario Popular han optado por presentar distintas enmiendas parciales porque va a ser "más favorable para el interés general".

Una Ley "compleja" donde se revisan 12 leyes y se incorpora una nueva. "Por lo tanto, en el debate parlamentario iremos desgranando progresivamente la defensa de cada una de estas enmiendas", ha concluido.