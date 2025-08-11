Molina de Aragón ofreció amaneceres de 12,6ºC de media durante la primera semana de la vigente ola de calor

Archivo - Vista de Molina de Aragón deja amaneceres frescos en plena ola de calor - Óscar Gil - Europa Press - Archivo

GUADALAJARA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

En la primera semana completa de la ola de calor que está rigiendo en el mes de agosto en toda España, la localidad de Molina de Aragón ha ofrecido amaneceres que arrojan una media de 12,6 grados, manteniéndose con su habitual vitola de oasis de frescura nocturna.

Según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología y recogidos por Europa Press, el viernes día 7 ofreció el amanecer más fresco, con 11,2 grados; mientras que la temperatura más alta recogida en la estación meteorológica de la capital del Señorío fue de 36,3 grados este domingo, con lo que la oscilación térmica en plena ola de calor se ha ido por encima de los 25 grados.

Los residentes y visitantes de esta localidad de Guadalajara se ven obligados a recurrir a edredones y prendas de abrigo para enfrentar las noches, contrastando radicalmente con el calor extremo que afecta a otras ciudades españolas. Este fenómeno meteorológico resalta la singularidad de Molina de Aragón, que es conocida no solo por su impresionante castillo, sino también por su clima fresco y agradable durante la noche.

Situada a menos de dos horas de grandes capitales como Madrid, Valencia y Zaragoza, Molina de Aragón se convierte en un destino atractivo para aquellos que buscan escapar del calor abrasador del verano. La localidad, con su rica historia y patrimonio, ofrece a los forasteros una experiencia única, donde el abrigo se convierte en un compañero inseparable durante las noches estivales.

LA OLA DE CALOR PERSISTE

Todas las comunidades autónomas, salvo Asturias, estarán este lunes 11 de agosto en aviso por calor, con 13 de ellas en nivel naranja por altas temperaturas y las Islas Canarias en alerta roja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En esta nueva jornada de la segunda ola de calor que enfrenta España este verano habrá, sin embargo, cierta tregua en Galicia, donde se dará un descenso notable de las temperaturas máximas, así como en Baleares. En estas regiones, el aviso por altas temperaturas será amarillo.

Las temperaturas máximas aumentarán en las zonas próximas al Mediterráneo, el Ebro y ciertas zonas de la vertiente cantábrica. En consecuencia, se superarán los 35 grados en la mayor parte de la Península y de Canarias así como en puntos de Baleares, alcanzándose los 40ºC en prácticamente la totalidad de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o incluso, Navarra.

Las mínimas sufrirán pocos cambios, e irán en aumento en el Levante, el Ebro y el Cantábrico oriental, mientras que se darán descensos en el noroeste peninsular. En la mayor parte del país, no bajarán de 20, exceptuando en el extremo noroeste peninsular y montañas, pudiendo superarse localmente los 25 en el Levante y Andalucía oriental. En Canarias no bajarán de 25 en amplias zonas.

Durante todo el día soplará viento moderado de componente norte en Canarias y de levante en el Estrecho, ambos con probables intervalos de fuertes rachas. Predominarán los vientos flojos de componentes este y sur en el resto, que a lo largo del día tenderán a arreciar y a rolar a oeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste peninsular.

Asimismo, podría haber tormentas y chubascos con probabilidad de ser localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento en Pirineos y sur de la Península Ibérica, con un nuevo episodio de calima en Canarias.