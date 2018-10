Molina exige saber los criterios del nuevo mapa de titulaciones y cómo se "conectan" con la región

Publicado 19/02/2018 14:25:49 CET

CUENCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, ha exigido conocer cuáles han sido los criterios "reales" que se han seguido para proponer el nuevo mapa de titulaciones de la UCLM, al tiempo que ha lamentado lo que considera un "mercadeo peligroso de títulos".

Así lo ha asegurado a lo largo de un encuentro mantenido este lunes con los alumnos de la asignatura de radio de segundo curso de Periodismo de la UCLM, foro en el que ha recordado que la universidad "no es un átomo perdido en esta región, que funcione aislado", sino que debe estar "conectada con la región", por lo que considera que el equipo de Gobierno de la UCLM "haría bien en explicar claramente por qué ha tomado estas decisiones y no otras, porque, a día de hoy, seguimos sin saberlo".

A este respecto, tras aseverar que las cosas "no se hacen así", se ha preguntado "por qué y cómo se conecta" dicho mapa "con los sectores estratégicos de dinamización económica, social y cultural y si tiene un efecto multiplicador", ya que no cree que se trate de "decidir ésta o la otra por criterios políticos o de oportunidades, sino por criterios científicos".

"Quiero que esa titulación tenga sentido", ha espetado, para, a continuación, admitir que prefiere "no opinar si es acertado o no y no entrar en ese mercadeo, porque ese mercadeo no parece el camino y está generando demasiadas dudas", situación que, dice, "no le hace bien a la universidad, que es un motor esencial para generar una identidad regional y hay que cuidarla mucho" por lo que debe estar "suficientemente financiada".

AUDITORÍA

En otro orden de cosas, respecto a la auditoría de las cuentas de este organismo público, ha dicho que aún está "esperando" a que se explique cómo la Universidad puede tener una deuda de varios millones de euros "sin que nadie diera una voz de alerta", ya que, en lo relativo a la financiación, un organismo público "tiene que ser superescrupuloso".

Respecto a la relación entre Junta y Universidad, ha instado a "rebajar la tensión", añadiendo que el "fuego cruzado le hace mucho daño a la institución".