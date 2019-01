Molina (Podemos) dice que a Andalucía llega "el ménage à trois de los hijos de Aznar" y les acusa de "postureo"

Publicado 16/01/2019 14:38:59 CET

TOLEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha sentenciado que con el nuevo gobierno andaluz "llega el 'ménage á trois' de los hijos de Aznar", fruto de "la liquidación por cierre del PP y de las rebajas de enero de los principios de Ciudadanos".

En un vídeo en su cuenta de Instagram, recogido por Europa Press, ha lamentado que vaya a haber un nuevo gobierno "para que gobiernen los de siempre", al tiempo que les ha reprochado de qué o de quién "quieren salvar España".

Asimismo, han cuestionado que los tres partidos que se proclaman como "salvapatrias" en realidad lo que hacen es "puro postureo", porque no "son patriotas", sino "nacionalistas del dinero".

A su juicio, un patriota es quien "levanta la muralla del sentido común frente al odio, defendiendo la libertad de todos y todas", quien "no vende nuestro empleos y viviendas para el negocio de fondos buitres" o el que "quiere patria soberana, no un país súbdito de las multinacionales". "¿Qué han hecho ellos por nuestro país? Ser fuertes con los débiles y ser débiles con los fuertes. No me extraña que venda sus principios al mejor postor", ha sentenciado.