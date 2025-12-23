El Monasterio de Uclés enciende su Navidad con la sostenibilidad como eje principal en estas fechas

Encendido de Navidad en el Monasterio de Uclés
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 23 diciembre 2025 15:39
CUENCA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Monasterio de Uclés ha dado la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces de su árbol bajo el lema 'Navidad Sostenible', una experiencia que se podrá disfrutar hasta el 6 de enero y que pone el foco en la sostenibilidad como valor principal.

Sin perder otros elementos más tradicionales, como la unión de los seres queridos y los momentos compartidos en estas fechas, este árbol, hecho de elementos de años anteriores, se ilumina para ser el "faro sostenible" que guíe a la comarca y a la región.

Con la música del Coro de Cámara Acanthus, que ha deleitado el encendido con su repertorio de música sacra navideña, el Monasterio de Uclés invita a detenerse y reflexionar sobre el sentido de estas fechas y sigue apostando por fortalecer la cultura en la icónica localidad conquense.

