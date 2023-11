El Monasterio de Uclés seduce dando cobijo a la primera edición de sus Wedding Awards de la mano de la revista Telva

UCLÉS (CUENCA), 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Monasterio de Uclés, ubicado en la localidad conquense del mismo nombre, ha acogido la primera edición de los Monasterio de Uclés Wedding Awards, unos galardones que reconocen, de la mano de Telva, la labor de distintos profesionales vinculados al mundo de la celebración de eventos nupciales.

Nueve premios han distinguido a los trabajos más excelsos en las categorías de diseñador de trajes de novia, dirección floral, propuesta gráfica, diseñador de tarta nupcial, catering, fotógrafo y producción de vídeo; make up and and hair artist; diseñador de sonido, y director artístico y productor de eventos, a los que se ha sumado un galardón especial para reconocer al Mejor Wedding Planner del año.

Engalanadas especialmente para la ocasión, las instalaciones del Monasterio del siglo XVI --su origen se remonta a la dominación musulmana de la Península Ibérica y posteriormente fue donado a la Orden de Santiago--, recibieron a premiados e invitados, que recorrieron los distintos espacios, decorados con elementos florales y luminosos, que arropaban cada una de las salas, y disfrutaron de la mejor gastronomía --a cargo de El Mandil-- y actuaciones musicales.

El origen de esta iniciativa, según detalla el director artístico y ejecutivo del Proyecto Cultural Monasterio de Uclés, David Pérez, en declaraciones a Europa Press, se enmarca dentro de la misión de la Fundación Fernando Núñez --constituida en 2020 a iniciativa del empresario y promotor cultural Fernando Núñez, presente en el evento-- de poner en valor el Monasterio, en esta ocasión, promocionando "un momento alegre, un momento feliz" como es el de una boda.

"Cualquier iniciativa que sirva de altavoz o de amplificación de la voz del propio Monasterio es bienvenido", admite, precisando cómo con el Monasterio como marco realizan unas diez bodas exclusivas al año. "Es nuestra marca, y mejor lugar que este para hacer este evento no se nos ha ocurrido", contando con la colaboración de Telva y teniendo en cuenta, además, que esta es "una época en la que ya han terminado las bodas y ya se está empezando a mirar para las bodas del año que viene".

Concretamente, en este ámbito de las bodas, el Monasterio, a nivel práctico, ofrece "todos los servicios" pues "tiene un equipo propio que es capaz de diseñar una boda en todos sus aspectos y luego, a nivel emocional y a nivel casi de fantasía, el Monasterio es un espacio que aunque todo el mundo ha visto, casi nadie conoce".

El equipo del que habla Pérez está formado por un grupo de diseñadores escenográficos "que pueden hacer en realidad casi lo que cualquier persona se proponga", siempre respetando el espacio histórico en todos sus aspectos.

A su juicio, "ese cambio de espacio, ese cambiar de ambiente, salir de tu ciudad o de tu lugar habitual y venir a un espacio con tantos años de historia en el que te sumerges dentro de lo que es la historia de España, de la arquitectura, de la historia desde la Edad Media, pues yo creo que es un día especial", ha explicado. Un día que han recreado hasta el mínimo detalle con creces durante la celebración de estos premios. "Yo creo que no hay ningún sitio en el mundo como este", ha certificado.

"LUGAR MÁGICO"

De su lado, cuando desde el Monasterio contactaron con Telva para poner en marcha estos premios enseguida dijeron que sí de forma inmediata, tal y como ha confesado a Europa Press, tras el acto de entrega de los mismos, la directora de la publicación, Olga Ruiz, quien ha admitido que ella ya conocía, por raíces familiares con la provincia, este lugar "absolutamente maravilloso" y "mágico" ubicado a una hora y pocos minutos de Madrid.

"Para la gente que no lo conoce, ya simplemente ir acercándose por la carretera y ver este monumento de piedra que brilla y que parece de oro conforme te vas acercando, ya es un espectáculo", ha subrayado Ruiz, que ha aplaudido la experiencia organizada por el Monasterio, que cuenta con unos "artistas increíbles" y que permite organizar "unas bodas espectaculares".

De hecho, ha indicado que tanto los premiados como los entregadores y todo el público asistente al acto, es gente "que está acostumbrada a hacer las mejores fiestas y las mejores bodas de España y cuando ves a todo el mundo la cara de sorpresa, la maravilla que ha sido todo, no solamente el lugar, que es increíble, sino las experiencias, la gente del catering, la profesionalidad, cuando ves cómo funciona todo perfecto, pues te quedas realmente fascinada".

La directora de Telva, que se ha mostrado encantada con esta primera edición de los Monasterio de Uclés Wedding Awards y ha reconocido que le "encantaría" volver al Monasterio con una segunda, ha destacado, de los premiados, que han sido elegidos "los mejores, muchos de los mejores profesionales que hay en España, que ahora mismo es una potencia en organización de bodas y eventos".

GALARDONES

Esta I edición de los Monasterio de Uclés Wedding Awards, que tuvo lugar el jueves 16 de noviembre, entregó el premio al Mejor Diseñador de Trajes de Novia a Inés Martín Alcalde; la Mejor Dirección Floral fue para Floreale; la Mejor Propuesta Gráfica fue a parar a Morrocotudo Studio; y el galardón de Mejor Diseñador de Tarta Nupcial a Balbisiana.

El Mejor Catering fue para Ramón Freixa by Life Gourmet; el galardón de Mejor Fotógrafo y Producción de Vídeo recayó en Bibiana Fierro; el de Mejor Make Up and Hair Artist en Piti Pastor; el Mejor Diseñador de Sonido fue Mickey Pavón y el premio a Mejor Director Artístico y Producción de Eventos fue para Horaloca.

De su lado, el Premio Especial a Mejor Wedding Planner del Año recayó en Las bodas de Araventum. Todos ellos recibieron un galardón que imita a los rosetones que componen el artesonado de madera renacentista del refectorio del Monasterio, elaborado mediante escaneado 3D y en el que los afortunados pueden ver reflejado su rostro.

La presentadora de televisión Mónica Martínez hizo de maestra de ceremonias de esta primera edición de los galardones en el Monasterio, que definió como un "lugar ideal", teniendo en cuenta aspectos como que es un espacio que marca la experiencia, desconocido y que tiene entidad propia, al margen de hallarse a solo una hora de la capital de España.

Igualmente, resaltó su "largo recorrido en eventos exitosos siempre producidos por un equipo propio" y el hecho de haber sido escenario de películas como 'Alatriste', 'Los cuatro mosqueteros', anuncios de conocidas marcas de bebida o de series como 'El Ministerio del tiempo'. En definitiva, añadió, un "lugar incomparable para que los invitados se lleven un recuerdo muy especial".