Monbus incorpora tres nuevos autobuses a la línea Talavera-Toledo para mejorar "capacidad, fiabilidad y confort"

Autobús de Monbus de la línea Talavera-Toledo. - MONBUS

TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Monbus ha incorporado tres nuevos autobuses al servicio que conecta Talavera de la Reina y Toledo, dentro del proceso de renovación que la compañía está impulsando en esta línea de media distancia y "en el marco del compromiso asumido con la Junta de Castilla-La Mancha".

Se trata de tres vehículos Mercedes-Benz Intouro, con tecnología híbrida, "totalmente equipados y con los mayores estándares de calidad y confort", informa la compañía en nota de prensa.

Con esta incorporación, Monbus "da un paso más para reforzar la calidad del servicio en aquellos aspectos que más influyen en la experiencia diaria del viajero: la disponibilidad de plazas, la comodidad del trayecto, la regularidad y la fiabilidad de la operación.

A partir del 1 de mayo entrará en vigor la actualización de las tarifas por uso del servicio, trasladando la resolución de la Dirección General de Transportes y Movilidad por la que se revisa la tarifa máxima anual del servicio público regular de transporte de viajeros por carretera de uso general Toledo-Talavera de la Reina (VCM-066), del pasado mes de marzo.

Los nuevos precios convivirán con las bonificaciones actualmente aplicables por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Ministerio de Transportes, por lo que el precio final "para el usuario seguirá siendo especialmente competitivo".

El detalle completo de las nuevas tarifas podrá consultarse a partir del día de hoy en la oficina de atención de Talavera de la Reina, en los propios vehículos y en la web y redes sociales de Monbus.

Monbus señala que "consciente de la importancia de esta línea y de la necesidad de seguir evolucionando con hechos".

La compañía "mantiene este compromiso con los usuarios, con el objetivo de situar esta conexión en niveles de satisfacción cada vez más altos". "Sabemos que esta línea exige una evolución real y resultados visibles. Por eso estamos actuando donde más se nota en el día a día del usuario: en la capacidad, en la fiabilidad y en la comodidad del viaje", ha manifestado.