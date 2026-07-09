El monte de utilidad pública 'Cerro Bohonal' de Cabezarrubias del Puerto mejora su cerramiento de protección

Mejora el cerramiento de protección del monte de utilidad pública 'Cerro Bohonal'. - JCCM

CIUDAD REAL, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo obras de mejoras en el cerramiento de protección del bonal del monte de utilidad pública 'Cerro Bohonal' en Cabezarrubias del Puerto, según ha dado a conocer el delegado provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, Agustín Espinosa.

Esta actuación, que se ha llevado a cabo a través de la gestión del Parque Natural de Valle de Alcudia y Sierra Madrona, tiene como principal objetivo "reforzar la protección de este valioso enclave natural, evitando que la fauna silvestre pueda acceder y deteriorar la flora protegida que alberga este singular humedal, considerado de gran interés ecológico por la biodiversidad que acoge".

Espinosa, según ha informado la Junta en un comunicado, ha destacado que la intervención "supone una importante mejora para la conservación de este espacio natural, garantizando la preservación de sus valores ambientales y contribuyendo a la protección de uno de los hábitats más representativos del Parque Natural".

Por su parte, la alcaldesa de Cabezurrias del Puerto, Inmaculada Arévalo, ha expresado su agradecimiento a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible y a la Dirección del Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona "por su implicación, sensibilidad y colaboración permanente con el municipio ya que esta actuación supone la estrecha cooperación entre las distintas administraciones" haciendo posible la ejecución de actuaciones que contribuyen a conservar el patrimonio natural de Cabezarrubias del Puerto, "poniendo en valor sus recursos ambientales y garantizando su preservación para las generaciones futuras", ha concluido.