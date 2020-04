Morejón (ICEX) aboga por comercializar más los productos de C-LM en el mercado nacional

TOLEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director territorial de ICEX España Exportación e Inversiones en Castilla-La Mancha, Pedro Antonio Morejón, ha puesto el foco en la necesidad de diversificar la comercialización de los productos fabricados en la región para atender más al mercado nacional y así capear mejor momentos como el actual, en el que se complican las exportaciones e importaciones. "En algunos sectores habíamos casi provocado que languideciera", ha manifestado.

Morejón, en una entrevista con Europa Press, ha señalado que este descuido del mercado nacional en algunos sectores se ha producido "ante la gran competitividad de otro país", que hacía que la producción nacional no fuera tan competitiva y se centrara exclusivamente en las exportaciones.

"Es una enseñanza, ha llegado el momento de que empresas y estados no tengan una dependencia sensible del exterior para que cuando haya un problema generalizado, y este no va a ser el último, no estemos en una situación agónica. Castilla-La Mancha es un gran proveedor internacional pero cuando llega un momento complicado mantener a tu población es esencial", ha añadido, comentando que esta reorientación puede llevarse a cabo sobre todo en sectores como el agroalimentario.

En este punto, ha reconocido que, tras la declaración del estado de alarma, aunque la población esté confinada tiene "la tranquilidad de que vamos a una tienda y tenemos los elementos básicos", insistiendo en la importancia de que el sector pueda tener "una alternativa de autoabastecimiento importante, aunque en algunos sectores la competencia externa ofrezca precios más bajos".

"La conclusión es que somos una sociedad muy desarrollada pero que se ha manifestado muy frágil. En cuanto se ha presentado un problema global, que además es vertiginoso, tienes que contar con tus propios recursos y mantener a tu población atendida. Es en una situación como esta cuando podemos poner a punto instrumentos que nos sirvan para el futuro", ha continuado.

INTENTAR QUE "EL COCHE NO SE PARE"

En cuanto a la situación actual, aunque los últimos datos confirmados con los que cuenta el ICEX corresponden al mes de enero, Morejón sí ha comentado que se ha detectado una "gran disminución" en las operaciones aduaneras en países asiáticos como China, Japón o Corea del Sur, operaciones que son "una etapa previa" a la de la expropiación propiamente dicha.

Sin embargo, ha detallado que aunque hay un menor número de responables aduaneros trabajando en España, todas las aduanas que se utilizan en Castilla-La Mancha están operativas. "La empresa que ha querido operar lo ha podido hacer. Intentamos que el daño sea mínimo y que el coche no se pare", ha apostillado.

Además, ha explicado que, en casos concretos como el de las exportaciones de porcino a Asia, donde llevan sufriendo desde hace tiempo "una importante afección por peste porcina", las operaciones de exportaciones estaban siendo "muy importantes" y eso "se mantiene".

Por ello, ha considerado que el agroalimentario es un sector "salvado" dentro de la crisis provocada por el coronavirus, aunque ha puesto de relevancia el hecho de que los productos del sector primario "tienen sus campañas de recogida, para las que hace falta personal".

"Eso hay que planificarlo porque si no tendríamos una grave dificultad para alimentar la faceta comercial", ha señalado, ya que estas campañas están "muy ligadas al movimiento de personas, afectado por las medidas de cautela" para evitar la propagación del virus.

De igual modo, ha opinado que el restablecimiento de los controles fronterizos llevado a cabo por muchos países, España entre ellos, no está generando especiales dificultades al comercio exterior. "Obviamente habrá alguna dificultad pero creo que es un tema menor, no estamos detectando a ninguna empresa que esté transmitiendo problemas de paralización en la aduana, más que las limitadas a las comprobaciones sobre si el transportista está eximido y puede moverse a través de la frontera", ha explicado.

"Las perspectivas son de enorme gravedad, vamos a ser sinceros", ha advertido, insistiendo en la idea de que "el coche no se pare" porque "arrancar algunos sectores de cero puede ser muy costoso y perdiendo mercados". Por ello, se está intentando mantener al menos una "actividad mínima" que es "crucial" para mantener el vínculo con los clientes, ya que "si pierdes ese mercado probablemente no lo recuperes".