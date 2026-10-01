Muere aplastado un trabajador tras caerle encima una pinza de maquinaria pesada en Nava de Abajo

Imagen de Nava de Abajo - EUROPA PRESS

ALBACETE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 50 años ha fallecido este jueves en Nava de Abajo, pedanía de Pozohondo (Albacete) tras caerle encima una pinza de maquinaria pesada.

El suceso, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, ha tenido lugar a las 12.03 horas en la calle Rinconcico. Aunque se han enviado una ambulancia de Urgencias y un helicóptero medicalizado, el hombre ha muerto en el lugar de los hechos.

En el operativo también han participado efectivos de la Guardia Civil y bomberos de Hellín, encargados de rescatar el cuerpo del afectado.