Muere el conductor de un turismo al colisionar con un camión en la CM-310 en Saelices

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo, un hombre de 81 años, ha fallecido este viernes al colisionar con un camión en el kilómetro 66 de la CM-310 a su paso por el termino municipal de Saelices (Cuenca), según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso a las 8.35 horas.

En el camión viajaban dos personas. El conductor, que ha resultado ileso, y una mujer de 56 años que ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

Además de esta ambulancia, se han trasladado hasta el lugar del siniestro Guardia Civil, bomberos de Tarancón, un médico de urgencias y una UVI.